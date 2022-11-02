https://sputnikarabic.ae/20221102/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجه-نحو-مزيد-من-الانخفاض-قبل-ارتفاع-كبير-العام-المقبل-1069758883.html

أسعار الغاز في أوروبا تتجه نحو مزيد من الانخفاض قبل ارتفاع كبير العام المقبل

أسعار الغاز في أوروبا تتجه نحو مزيد من الانخفاض قبل ارتفاع كبير العام المقبل

يتوقع بنك "جولدمان ساكس" انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 30% في الأشهر المقبلة، لكنه حذر من أن القارة العجوز ستواجه ضغوطا جدية بدءا من العام المقبل. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T15:22+0000

2022-11-02T15:22+0000

2022-11-02T15:22+0000

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تداول معيار الغاز الطبيعي في أوروبا في مركز "تي تي إف" الهولندي عند نحو 120 يورو لكل ميغاواط/ ساعة يوم الثلاثاء، لكن المصرف الاستثماري يتوقع أن انخفاضه إلى 85 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في الربع الأول من عام 2023، وفقا لمذكرة بحثية نُشرت الأسبوع الماضي.وهذا من شأنه أن يمثل تغييرا كبيرا في المستويات التي شوهدت في أغسطس/ آب الماضي، عندما سجلت الأسعار في أوروبا رقما تاريخيا فوق 340 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".يرجع الهدوء الأخير في أسعار الغاز إلى بعض العوامل، مثل المخزون الذي اكتمل تقريبا استعدادا لموسم الشتاء المقبل، كما كانت درجات الحرارة هذا الخريف أكثر اعتدالا مما كان متوقعا، ما أدى إلى تأخير فترة الاستخدام الكثيف، إلى جانب زيادة التدفقات من الغاز الطبيعي المسال.أشارت التقارير الأخيرة إلى أن نحو 60 سفينة تنتظر تفريغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. تم شراء بعض هذه الشحنات خلال الصيف وهي تصل الآن مع امتلاء التخزين.لكن رغم التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الغاز على المدى القريب، ما قد يخفف بعضا من أزمة تكلفة المعيشة، فالضغوط ما زالت كبيرة على القادة الأوروبيين لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط.وقال محللو "جولدمان ساكس": "يتوقع فريق السلع لدينا مزيدا من الانخفاض إلى 85 يورو في الربع الأول قبل أن يرتفع بشكل حاد في الصيف المقبل مع إعادة بناء مستويات التخزين".تشير توقعاتهم إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يقل قليلا عن 250 يورو لكل ميغاواط/ ساعة بحلول نهاية يوليو/ تموز، خاصة مع احتمالات انتعاش الاقتصاد الصيني والذي قد يستهلك قدرا أكبر من الطاقة وينافس أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية.

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