https://sputnikarabic.ae/20221101/تركيا-تكثف-العمل-بشأن-اقتراح-موسكو-بإنشاء-مركز-لتوزيع-الغاز-1069707073.html
تركيا تكثف العمل بشأن اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز
تركيا تكثف العمل بشأن اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز
ذكرت وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء، أن تركيا كثفت العمل على اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وسيتم تحديد "خارطة الطريق" بحلول نهاية... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:09+0000
2022-11-01T11:09+0000
2022-11-01T11:09+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهوا وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.يشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أكد في وقت سابق في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، وبحسب مصادر تركية سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فكرة إنشاء مركز للغاز خلال لقائهما في أستانا.
https://sputnikarabic.ae/20221014/أردوغان-يصدر-تعليماته-لبدء-العمل-بسرعة-على-فكرة-بوتين-لإنشاء-مركز-الغاز-1069014861.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
تركيا تكثف العمل بشأن اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز
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ذكرت وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء، أن تركيا كثفت العمل على اقتراح موسكو بإنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وسيتم تحديد "خارطة الطريق" بحلول نهاية العام.
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث بدأ الجانب التركي بالقيام بدوره بهذا الصدد.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهوا وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي
في أغسطس الماضي.
يشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أكد في وقت سابق في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، وبحسب مصادر تركية سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فكرة إنشاء مركز للغاز خلال لقائهما في أستانا.