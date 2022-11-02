https://sputnikarabic.ae/20221102/البرلمان-العراقي-يحذر-تركيا-من-تكرار-اعتداءاتها-على-المواطنين-العراقيين-1069750589.html

البرلمان العراقي يحذر تركيا من تكرار اعتداءاتها على المواطنين العراقيين

البرلمان العراقي يحذر تركيا من تكرار اعتداءاتها على المواطنين العراقيين

حذر مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، "تركيا من أن العراق سيكون له موقف مختلف لو تكررت الاعتداءات السابقة والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين العراقيين". 02.11.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، خلال لقاءه السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على "ضرورة الإسراع بحسم ملف المياه بشكل نهائي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وطالب المندلاوي، "بسرعة حسم ملف المياه بما يضمن كامل حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات"، لافتا إلى أن "استمرار الاعتداءات التركية وقطع المياه من شأنه تعكير صفو العلاقات التأريخية بين الشعبين الصديقين والإضرار بالمصالح المشتركة بين البلدين".وأعلنت وكالة بغداد اليوم، في وقت سابق اليوم، عن "قصف تركي استهدف ناحية سيدكان في محافظة أربيل شمالي العراق"، مضيفا أنه إلى الآن لم تعرف الجهة المستهدفة وحجم الأضرار المادية والبشرية".وأعلن الجيش التركي، الاثنين الماضي، تحييد إثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تحييد العنصرين في منطقة هاكورك، في عملية عسكرية بعد تحديد مكانهما، مؤكدة على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين بكل حزم، حسب وكالة "الأناضول".وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221102/وسائل-إعلام-عراقية-تعلن-عن-قصف-تركي-استهدف-ناحية-سيدكان-في-محافظة-أربيل-1069743894.html

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