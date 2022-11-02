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https://sputnikarabic.ae/20221102/وسائل-إعلام-عراقية-تعلن-عن-قصف-تركي-استهدف-ناحية-سيدكان-في-محافظة-أربيل-1069743894.html
وسائل إعلام عراقية تعلن عن قصف تركي استهدف ناحية سيدكان في محافظة أربيل
وسائل إعلام عراقية تعلن عن قصف تركي استهدف ناحية سيدكان في محافظة أربيل
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن "قصف تركي استهدف ناحية سيدكان في محافظة أربيل شمالي العراق". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T10:40+0000
2022-11-02T10:40+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة بغداد اليوم عن مصدر أمني، قوله إن "طائرات تركية قصفت ناحية سيدكان في محافظة أربيل"، مضيفا أنه إلى الآن لم تعرف الجهة المستهدفة وحجم الأضرار المادية والبشرية".وأعلن الجيش التركي، الاثنين الماضي، تحييد إثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تحييد العنصرين في منطقة هاكورك، في عملية عسكرية بعد تحديد مكانهما، مؤكدة على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين بكل حزم، حسب وكالة "الأناضول".وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221023/تركيا-تعلن-ضبط-1043-قطعة-سلاح-شمالي-العراق-منذ-أبريل-1069378389.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

وسائل إعلام عراقية تعلن عن قصف تركي استهدف ناحية سيدكان في محافظة أربيل

10:40 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agencyمروحية تركية
مروحية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agency
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أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن "قصف تركي استهدف ناحية سيدكان في محافظة أربيل شمالي العراق".
ونقلت وكالة بغداد اليوم عن مصدر أمني، قوله إن "طائرات تركية قصفت ناحية سيدكان في محافظة أربيل"، مضيفا أنه إلى الآن لم تعرف الجهة المستهدفة وحجم الأضرار المادية والبشرية".
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وأعلن الجيش التركي، الاثنين الماضي، تحييد إثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تحييد العنصرين في منطقة هاكورك، في عملية عسكرية بعد تحديد مكانهما، مؤكدة على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين بكل حزم، حسب وكالة "الأناضول".
وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
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