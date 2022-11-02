https://sputnikarabic.ae/20221102/البنك-الدولي-يعلن-الاقتصاد-السعودي-الأسرع-نموا-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-1069736941.html
البنك الدولي يعلن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي
البنك الدولي يعلن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي
صرح المدير الأقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.9%... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T08:18+0000
2022-11-02T08:18+0000
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السعودية
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مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في المنطقة بسبب نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق المحلي.وقال المدير الأقليمي في لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي، "إن الأداء الجيد لاقتصاد دول مجلس التعاون سيعطي مجالًا أكبر لاستغلال فرص الاقتصاد الأخضر".وتحدث الخبير الاقتصادي بالبنك إسماعيل رضوان عن مستقبل فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول الخليج، مبينًا أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لا يعنى حدوث تنازلات حيث إن عائد المشاريع التي ستنفذ سيدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تريليونات الدولارات سينفقها العالم في مجال الطاقة المتجددة.وبين كبير الاقتصاديين بالبنك خالد الحمود أن المنطقة تتميز بأداء اقتصادي جيد حيث إنها سجلت معدلات تضخم معتدلة بسبب ثبات سعر الصرف مقابل الدولار وتوافر الاحتياطات المالية، إضافة إلى دعم الدول وتدخلها مما قلل من زيادة الأسعار بالأسواق المحلية، مما يدعم فرص نمو الاقتصاد الأخضر بالمنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-المالية-السعودي-يقول-إن-دول-الخليج-تشهد-طفرة-اقتصادية-ولا-تعاني-من-التضخم-1069546346.html
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السعودية
البنك الدولي يعلن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي
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صرح المدير الأقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.9% بشكل عام خلال العام الحالي.
مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في المنطقة بسبب نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق المحلي.
وقال المدير الأقليمي في لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي، "إن الأداء الجيد لاقتصاد دول مجلس التعاون سيعطي مجالًا أكبر لاستغلال فرص الاقتصاد الأخضر".
مضيفا أن التحول للاقتصاد الأخضر سيعمل أيضًا على توفير المزيد من فرص العمل، مصنفا المملكة من الدولة الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
وتحدث الخبير الاقتصادي بالبنك إسماعيل رضوان عن مستقبل فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول الخليج، مبينًا أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لا يعنى حدوث تنازلات حيث إن عائد المشاريع التي ستنفذ سيدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تريليونات الدولارات سينفقها العالم في مجال الطاقة المتجددة.
وبين كبير الاقتصاديين بالبنك خالد الحمود أن المنطقة تتميز بأداء اقتصادي جيد حيث إنها سجلت معدلات تضخم معتدلة بسبب ثبات سعر الصرف مقابل الدولار وتوافر الاحتياطات المالية، إضافة إلى دعم الدول وتدخلها مما قلل من زيادة الأسعار بالأسواق المحلية، مما يدعم فرص نمو الاقتصاد الأخضر بالمنطقة، بحسب ما نقلت
وكالة الأنباء السعودية.