https://sputnikarabic.ae/20221102/البنك-الدولي-يعلن-الاقتصاد-السعودي-الأسرع-نموا-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-1069736941.html

البنك الدولي يعلن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي

البنك الدولي يعلن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي

صرح المدير الأقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.9%... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T08:18+0000

2022-11-02T08:18+0000

2022-11-02T08:18+0000

السعودية

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مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًا في المنطقة بسبب نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإنفاق المحلي.وقال المدير الأقليمي في لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي، "إن الأداء الجيد لاقتصاد دول مجلس التعاون سيعطي مجالًا أكبر لاستغلال فرص الاقتصاد الأخضر".وتحدث الخبير الاقتصادي بالبنك إسماعيل رضوان عن مستقبل فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول الخليج، مبينًا أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لا يعنى حدوث تنازلات حيث إن عائد المشاريع التي ستنفذ سيدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تريليونات الدولارات سينفقها العالم في مجال الطاقة المتجددة.وبين كبير الاقتصاديين بالبنك خالد الحمود أن المنطقة تتميز بأداء اقتصادي جيد حيث إنها سجلت معدلات تضخم معتدلة بسبب ثبات سعر الصرف مقابل الدولار وتوافر الاحتياطات المالية، إضافة إلى دعم الدول وتدخلها مما قلل من زيادة الأسعار بالأسواق المحلية، مما يدعم فرص نمو الاقتصاد الأخضر بالمنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-المالية-السعودي-يقول-إن-دول-الخليج-تشهد-طفرة-اقتصادية-ولا-تعاني-من-التضخم-1069546346.html

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