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الخارجية الإيرانية تنفي تخطيط طهران لأي هجوم على جيرانها
الخارجية الإيرانية تنفي تخطيط طهران لأي هجوم على جيرانها
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، أن التقارير الصحفية الغربية التي شاعت في الفترة الأخيرة حول نية طهران بمهاجمة الدول... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:39+0000
2022-11-02T16:39+0000
إيران
أخبار إيران
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ورد كنعاني على سؤال أحد الصحفيين حول التقرير المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تهديدات ضد إحدى دول المنطقة بأن: "مثل هذه المواد الإخبارية المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية والصهيونية يتم نشرها بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وتسعى لترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عن إقامة تفاعل بناء مع جيرانها وستواصل ذلك بجدية".وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الكرملين ليس لديه معلومات عن أي هجمات إيرانية محتملة على السعودية ودول أخرى.وأجاب بيسكوف عن سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعرف أي شيء عن مثل هذا التبادل للمعلومات الذي أوردته وسائل الإعلام، وما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذا التطور محتملًا: "بصراحة، ليس لدينا مثل هذه المعلومات على الإطلاق، ولا نعرف من أين جاءت هذه التكهنات".
https://sputnikarabic.ae/20221102/إيران-تقول-إن-العالم-سيكون-مكانا-أجمل-بكثير-دون-أمريكا-1069739346.html
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

الخارجية الإيرانية تنفي تخطيط طهران لأي هجوم على جيرانها

16:39 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، أن التقارير الصحفية الغربية التي شاعت في الفترة الأخيرة حول نية طهران بمهاجمة الدول المجاورة لا أساس لها من الصحة.
ورد كنعاني على سؤال أحد الصحفيين حول التقرير المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تهديدات ضد إحدى دول المنطقة بأن: "مثل هذه المواد الإخبارية المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية والصهيونية يتم نشرها بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وتسعى لترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عن إقامة تفاعل بناء مع جيرانها وستواصل ذلك بجدية".
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وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الكرملين ليس لديه معلومات عن أي هجمات إيرانية محتملة على السعودية ودول أخرى.
وأجاب بيسكوف عن سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعرف أي شيء عن مثل هذا التبادل للمعلومات الذي أوردته وسائل الإعلام، وما إذا كان الكرملين يعتبر مثل هذا التطور محتملًا: "بصراحة، ليس لدينا مثل هذه المعلومات على الإطلاق، ولا نعرف من أين جاءت هذه التكهنات".
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