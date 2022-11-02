https://sputnikarabic.ae/20221102/الرئيس-العراقي-يؤكد-أن-بغداد-تواصل-وساطتها-بين-السعودية-وإيران-فيديو-1069735644.html

الرئيس العراقي يؤكد أن بغداد تواصل وساطتها بين السعودية وإيران... فيديو

الرئيس العراقي يؤكد أن بغداد تواصل وساطتها بين السعودية وإيران... فيديو

أكد ​الرئيس العراقي​ ​عبد اللطيف رشيد​، أن "بغداد تواصل وساطتها بين السعودية وإيران"، مشيرا إلى أن الاجتماعات مستمرة لكن النتائج بأيديهم. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T07:45+0000

2022-11-02T07:45+0000

2022-11-02T07:45+0000

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وقال رشيد، في تصريحات مع قناة الجزيرة، إننا "نواصل وساطتنا بين السعودية وإيران، والاجتماعات مستمرة لكن النتائج بأيديهم".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد أن "العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية لها منطقها الخاص"، مشيرا إلى إجراء 5 جولات من المفاوضات بين البلدين.وقال كنعاني، في حوار مع مراسل صحيفة "ويتشرني ليست" الكرواتية، ونقلته وكالة فارس الإيرانية، إن "العلاقات مع الدول الجارة تحظى بالأهمية لإيران وهي في الأولوية ولذلك تركنا الأبواب مفتوحة دوما أمام العلاقات مع السعودية لعودة العلاقات الدبلوماسية في أي وقت كانت الرياض مستعدة لذلك".من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد.وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس العراقي، "رفض بلاده للانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، وأنها تدعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس وستركز على ذلك في قمة الجزائر".وأشار رشيد إلى أنه "لا يوجد قرار بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في العراق"، مؤكدا أن الأزمة السياسية انتهت.ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك يوم الخميس الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب" ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا.

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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم