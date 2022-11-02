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https://sputnikarabic.ae/20221102/القمر-وما-بعده-الإمارات-تستضيف-مؤتمرا-عالميا-لاستكشاف-الفضاء-1069757610.html
"القمر وما بعده"... الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لاستكشاف الفضاء
"القمر وما بعده"... الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لاستكشاف الفضاء
تستضيف الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي الأول لاستكشاف الفضاء، الذي يتم تنظيمه على مدى 3 أيام تحت عنوان "القمر وما بعده". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T15:04+0000
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وتشارك منظمة التعاون الفضائي لآسـيا والمحيط الهادئ في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.ويشهد المؤتمر الخاص بالفضاء مشاركة عربية ودولية واسعة ويحظى بدعم من جامعة آل الأردنية الهاشمية وجامعة الشارقة الإماراتية.ويركز المؤتمر على جهود استكشاف الفضاء خلال العقود المقبلة ودراسة وإمكانية وجود حياة على سطح القمر، إضافة إلى دراسة كوكب المريخ والكواكب السيارة.
https://sputnikarabic.ae/20200728/عالم-من-جامعات-الإمارات-يدرس-احتمالية-الحياة-على-المريخ-1046126716.html
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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"القمر وما بعده"... الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لاستكشاف الفضاء

15:04 GMT 02.11.2022
© AP Photo / Uncreditedمركز محمد بن راشد للفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Uncredited
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تستضيف الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي الأول لاستكشاف الفضاء، الذي يتم تنظيمه على مدى 3 أيام تحت عنوان "القمر وما بعده".
وتشارك منظمة التعاون الفضائي لآسـيا والمحيط الهادئ في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.
إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2020
عالم من جامعات الإمارات يدرس احتمالية الحياة على المريخ
28 يوليو 2020, 12:10 GMT
ويشهد المؤتمر الخاص بالفضاء مشاركة عربية ودولية واسعة ويحظى بدعم من جامعة آل الأردنية الهاشمية وجامعة الشارقة الإماراتية.
ويركز المؤتمر على جهود استكشاف الفضاء خلال العقود المقبلة ودراسة وإمكانية وجود حياة على سطح القمر، إضافة إلى دراسة كوكب المريخ والكواكب السيارة.
© Sputnikإنفوجراف... 3 مهام إلى المريخ في 2021
إنفوجراف... 3 مهام إلى المريخ في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
إنفوجراف... 3 مهام إلى المريخ في 2021
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