https://sputnikarabic.ae/20221102/القمر-وما-بعده-الإمارات-تستضيف-مؤتمرا-عالميا-لاستكشاف-الفضاء-1069757610.html
"القمر وما بعده"... الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لاستكشاف الفضاء
"القمر وما بعده"... الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لاستكشاف الفضاء
تستضيف الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي الأول لاستكشاف الفضاء، الذي يتم تنظيمه على مدى 3 أيام تحت عنوان "القمر وما بعده". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T15:04+0000
2022-11-02T15:04+0000
2022-11-02T15:04+0000
رصد عسكري
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وتشارك منظمة التعاون الفضائي لآسـيا والمحيط الهادئ في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.ويشهد المؤتمر الخاص بالفضاء مشاركة عربية ودولية واسعة ويحظى بدعم من جامعة آل الأردنية الهاشمية وجامعة الشارقة الإماراتية.ويركز المؤتمر على جهود استكشاف الفضاء خلال العقود المقبلة ودراسة وإمكانية وجود حياة على سطح القمر، إضافة إلى دراسة كوكب المريخ والكواكب السيارة.
https://sputnikarabic.ae/20200728/عالم-من-جامعات-الإمارات-يدرس-احتمالية-الحياة-على-المريخ-1046126716.html
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
"القمر وما بعده"... الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لاستكشاف الفضاء
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تستضيف الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العالمي الأول لاستكشاف الفضاء، الذي يتم تنظيمه على مدى 3 أيام تحت عنوان "القمر وما بعده".
وتشارك منظمة التعاون الفضائي لآسـيا والمحيط الهادئ في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.
ويشهد المؤتمر الخاص بالفضاء
مشاركة عربية ودولية واسعة ويحظى بدعم من جامعة آل الأردنية الهاشمية وجامعة الشارقة الإماراتية.
ويركز المؤتمر على جهود استكشاف الفضاء خلال العقود المقبلة ودراسة وإمكانية وجود حياة على سطح القمر، إضافة إلى دراسة كوكب المريخ والكواكب السيارة
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