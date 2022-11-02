https://sputnikarabic.ae/20221102/انفجارات-في-عدة-مدن-بأوكرانيا-1069770174.html
انفجارات في عدة مدن بأوكرانيا
انفجارات في عدة مدن بأوكرانيا
أكدت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلسلة من الانفجارات وقعت في مدن خيرسون وميكولايف، ونيكوبول، في أوكرانيا. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T22:27+0000
2022-11-02T22:27+0000
2022-11-02T22:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأشارت إلى أن الانفجارات وقعت في مدينتي ميكولاييف وخيرسون، وكذلك في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069696622.html
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أخبار أوكرانيا
انفجارات في عدة مدن بأوكرانيا
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أكدت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلسلة من الانفجارات وقعت في مدن خيرسون وميكولايف، ونيكوبول، في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن الانفجارات وقعت في مدينتي ميكولاييف وخيرسون، وكذلك في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".