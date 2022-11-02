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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221102/انفجارات-في-عدة-مدن-بأوكرانيا-1069770174.html
انفجارات في عدة مدن بأوكرانيا
انفجارات في عدة مدن بأوكرانيا
أكدت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلسلة من الانفجارات وقعت في مدن خيرسون وميكولايف، ونيكوبول، في أوكرانيا. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T22:27+0000
2022-11-02T22:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأشارت إلى أن الانفجارات وقعت في مدينتي ميكولاييف وخيرسون، وكذلك في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069696622.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

انفجارات في عدة مدن بأوكرانيا

22:27 GMT 02.11.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أكدت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلسلة من الانفجارات وقعت في مدن خيرسون وميكولايف، ونيكوبول، في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن الانفجارات وقعت في مدينتي ميكولاييف وخيرسون، وكذلك في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
أمس, 00:03 GMT
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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