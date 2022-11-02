https://sputnikarabic.ae/20221102/تقرير-ثلثا-الأموال-الأمريكية-المُخصصة-للوقود-الأحفوري-يذهب-إلى-أفريقيا--1069736053.html

تقرير: ثلثا الأموال الأمريكية المُخصصة للوقود الأحفوري يذهب إلى أفريقيا

تقرير: ثلثا الأموال الأمريكية المُخصصة للوقود الأحفوري يذهب إلى أفريقيا

اسثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 9 مليارات دولار في مشروعات النفط والغاز بأفريقيا منذ توقيعها على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في اتفاق باريس للمناخ عام... 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T07:52+0000

2022-11-02T07:52+0000

2022-11-02T07:52+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

استثمار

احتباس حراري

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وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بأن ثلثي الأموال الأمريكية المُخصصة عالميا للوقود الأحفوري في هذا الوقت، تدفقت إلى أفريقيا.وفي أفريقيا، وأضاف التقرير أن أكثر من 600 مليون شخص يعيشون دون كهرباء، مضيفا أن الفيضانات وموجات الحر الخطيرة والجفاف يتسببون في خسائر فادحة وعلى نحو متزايد بسبب تغير المناخ.وأشار التقرير نقلا عن عالم مناخ من مالي، إلى أن الكثير من الدول الأفريقية في مأزق لأنها في حاجة إلى التحول الصناعي، ولكنه يتطلب نوع الاستثمار الذي سيستغرق وقتا.وأضاف"لا تستثمر الولايات المتحدة لمصلحة الأفارقة، بل تستثمر من أجل مصالحها. ونحن في حاجة إلى عكس ذلك الوضع".

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