https://sputnikarabic.ae/20221102/تقرير-ثلثا-الأموال-الأمريكية-المُخصصة-للوقود-الأحفوري-يذهب-إلى-أفريقيا--1069736053.html
تقرير: ثلثا الأموال الأمريكية المُخصصة للوقود الأحفوري يذهب إلى أفريقيا
تقرير: ثلثا الأموال الأمريكية المُخصصة للوقود الأحفوري يذهب إلى أفريقيا
اسثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 9 مليارات دولار في مشروعات النفط والغاز بأفريقيا منذ توقيعها على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في اتفاق باريس للمناخ عام... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:52+0000
2022-11-02T07:52+0000
2022-11-02T07:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
استثمار
احتباس حراري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101740/91/1017409118_0:259:2721:1789_1920x0_80_0_0_501ad314085e941bf813f8ca392641fd.jpg
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بأن ثلثي الأموال الأمريكية المُخصصة عالميا للوقود الأحفوري في هذا الوقت، تدفقت إلى أفريقيا.وفي أفريقيا، وأضاف التقرير أن أكثر من 600 مليون شخص يعيشون دون كهرباء، مضيفا أن الفيضانات وموجات الحر الخطيرة والجفاف يتسببون في خسائر فادحة وعلى نحو متزايد بسبب تغير المناخ.وأشار التقرير نقلا عن عالم مناخ من مالي، إلى أن الكثير من الدول الأفريقية في مأزق لأنها في حاجة إلى التحول الصناعي، ولكنه يتطلب نوع الاستثمار الذي سيستغرق وقتا.وأضاف"لا تستثمر الولايات المتحدة لمصلحة الأفارقة، بل تستثمر من أجل مصالحها. ونحن في حاجة إلى عكس ذلك الوضع".
https://sputnikarabic.ae/20221013/ألمانيا-تدرس-إنهاء-الحظر-المفروض-على-استخراج-الوقود-الأحفوري-من-بحر-الشمال-1069003774.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101740/91/1017409118_0:4:2721:2044_1920x0_80_0_0_3675aae78793fe16ce17d649681e7aa7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, استثمار, احتباس حراري
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, استثمار, احتباس حراري
تقرير: ثلثا الأموال الأمريكية المُخصصة للوقود الأحفوري يذهب إلى أفريقيا
تابعنا عبر
اسثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 9 مليارات دولار في مشروعات النفط والغاز بأفريقيا منذ توقيعها على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وأفاد تقرير نشرته
صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بأن ثلثي الأموال الأمريكية المُخصصة عالميا للوقود الأحفوري في هذا الوقت، تدفقت إلى أفريقيا.
وفي أفريقيا، وأضاف التقرير أن أكثر من 600 مليون شخص يعيشون دون كهرباء، مضيفا أن الفيضانات وموجات الحر الخطيرة والجفاف يتسببون في خسائر فادحة وعلى نحو متزايد بسبب تغير المناخ.
وأشار التقرير نقلا عن عالم مناخ من مالي، إلى أن الكثير من الدول الأفريقية في مأزق لأنها في حاجة إلى التحول الصناعي، ولكنه يتطلب نوع الاستثمار الذي سيستغرق وقتا.
وفي هذا السياق، قال يوبا سوكونا، نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "لسوء الحظ، لا يُساهم استثمار الولايات المتحدة في تنمية أفريقيا، بل يُنتج الوقود الأحفوري للتصدير، وهذه هي المعضلة".
وأضاف"لا تستثمر الولايات المتحدة لمصلحة الأفارقة، بل تستثمر من أجل مصالحها. ونحن في حاجة إلى عكس ذلك الوضع".