https://sputnikarabic.ae/20221013/ألمانيا-تدرس-إنهاء-الحظر-المفروض-على-استخراج-الوقود-الأحفوري-من-بحر-الشمال-1069003774.html
ألمانيا تدرس إنهاء الحظر المفروض على استخراج الوقود الأحفوري من بحر الشمال
ألمانيا تدرس إنهاء الحظر المفروض على استخراج الوقود الأحفوري من بحر الشمال
تدرس السلطات الألمانية رفع الحظر الذي فرضته على استخراج الغاز الصخري والنفط في المناطق الساحلية لبحر الشمال في البلاد، وسط أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا مع... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T18:27+0000
2022-10-13T18:27+0000
2022-10-13T18:27+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الاقتصاد، أنه بحسب اتفاق ائتلاف الأحزاب الحاكمة "يوجد حاليا حظر على استغلال الجرف في المياه الساحلية لبحر البلطيق وبحر الشمال".وأخبرت الوزارة الصحيفة أن "اتفاق الائتلاف ساري المفعول لكن الوضع الحالي يتطلب حلولا ملائمة للوضع"، مضيفة أن رفع الحظر قد يؤثر على مشروعات الاستكشاف في الجزء الألماني الهولندي من بحر الشمال.إذا تبنت السلطات هذه المبادرة، التي تروج لها ولاية ساكسونيا السفلى، فسيتم تشغيل مشاريع الجرف بالاشتراك مع هولندا، حيث تشترك الدولتان في أحد حقول الغاز.يتراوح حجم الإنتاج المتوقع للحقل والودائع المجاورة بين 4.5 إلى 13 مليار متر مكعب من الغاز، فيما يقدر الحجم المحتمل لجميع حقول بحر الشمال بـ60 مليار متر مكعب من الغاز، هذا مشابه لحجم الغاز المنقول عبر "التيار الشمالي" العام الماضي فقط.
https://sputnikarabic.ae/20221013/مفوضة-الطاقة-الأوروبية-تعلن-عن-مقترحات-لـ-معالجة-الارتفاع-الصاروخي-لأسعار-الطاقة-1068997912.html
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اقتصاد, أخبار ألمانيا
ألمانيا تدرس إنهاء الحظر المفروض على استخراج الوقود الأحفوري من بحر الشمال
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تدرس السلطات الألمانية رفع الحظر الذي فرضته على استخراج الغاز الصخري والنفط في المناطق الساحلية لبحر الشمال في البلاد، وسط أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الواردات الروسية.
برلين - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الاقتصاد، أنه بحسب اتفاق ائتلاف الأحزاب الحاكمة "يوجد حاليا حظر على استغلال الجرف في المياه الساحلية لبحر البلطيق وبحر الشمال".
وأخبرت الوزارة الصحيفة أن "اتفاق الائتلاف ساري المفعول لكن الوضع الحالي
يتطلب حلولا ملائمة للوضع"، مضيفة أن رفع الحظر قد يؤثر على مشروعات الاستكشاف في الجزء الألماني الهولندي من بحر الشمال.
إذا تبنت السلطات هذه المبادرة، التي تروج لها ولاية ساكسونيا السفلى، فسيتم تشغيل مشاريع الجرف بالاشتراك مع هولندا، حيث تشترك الدولتان في أحد حقول الغاز.
يتراوح حجم الإنتاج المتوقع للحقل والودائع المجاورة بين 4.5 إلى 13 مليار متر مكعب من الغاز
، فيما يقدر الحجم المحتمل لجميع حقول بحر الشمال بـ60 مليار متر مكعب من الغاز، هذا مشابه لحجم الغاز المنقول عبر "التيار الشمالي" العام الماضي فقط.