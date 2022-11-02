https://sputnikarabic.ae/20221102/خلال-مشاركته-في-القمة-العربية-السيسي-يدعو-إلى-تسوية-سياسية-في-ليبيا-دون-إملاءات-خارجية-1069749653.html

خلال مشاركته في القمة العربية... السيسي يدعو إلى تسوية سياسية في ليبيا دون إملاءات خارجية

خلال مشاركته في القمة العربية... السيسي يدعو إلى تسوية سياسية في ليبيا دون إملاءات خارجية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف في ليبيا دون إملاءات خارجية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T12:40+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال السيسي خلال كلمة له في القمة العربية في دورتها الـ 31، اليوم الأربعاء: "لعل من الملائم، أن أشارككم هنا، رغبتنا في دعمكم، لمساعينا الحالية في ليبيا الشقيقة للتوصل في أسرع وقت، إلى تسوية سياسية، بقيادة وملكية ليبية خالصة، دون إملاءات خارجية".وشدد الرئيس المصري على ضرورة "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها، بمقتضى الاتفاقات المبرمة وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، في مدى زمني محدد".كما أشار السيسي إلى أهمية "إعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحل المليشيات بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها".وتستضيف الجزائر، أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31 بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وانعقدت القمة السنوية الأخيرة للجامعة العربية على مستوى القادة في مارس/ أذار 2019 في تونس، حيث تم تأجيل القمة في الجزائر عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

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العالم العربي, القمة العربية في الجزائر, مصر, أخبار ليبيا اليوم