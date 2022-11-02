https://sputnikarabic.ae/20221102/الرئيسان-العراقي-والمصري-يلتقيان-على-هامش-اجتماعات-القمة-العربية-ويبحثان-سبل-تعميق-العلاقات-1069744059.html
الرئيسان العراقي والمصري يلتقيان على هامش اجتماعات القمة العربية ويبحثان سبل تعميق العلاقات
الرئيسان العراقي والمصري يلتقيان على هامش اجتماعات القمة العربية ويبحثان سبل تعميق العلاقات
التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات القمة العربية في الجزائر. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T10:45+0000
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وبحسب بيان للرئاسة العراقية، التقى الزعيمان صباح اليوم الأربعاء، وناقشا أهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العربية والعالمية والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات وبما يعزز التضامن والعمل العربي المشترك.ولفت البيان العراقي إلى أن الرئيس رشيد أكد على "العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط العراق بمصر، وأهمية تمتينها وتوسيعها في المجالات كافة، تحقيقاً لآمال الشعبين الشقيقين".ولفت إلى أن رشيد استعرض "ما عاناه العراق خلال فترة الحرب ضد الإرهاب والجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية ضد الشعب العراقي ومنها جرائم الإبادة التي طالت الإيزيديين"، موضحا الإجراءات التي اتخذها العراق "عقب تلك الفترة المظلمة لتجاوز أثارها".وأكد رشيد لنظيره المصري على تفاؤله "بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون أساس عملها هو تقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي".ونقل البيان عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده بأن "العراق بلد قوي ومهم وله دور محوري في المنطقة".وأشاد السيسي "بأصالة الشعب العراقي وعمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربطه مع شقيقه المصري".
https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-المصري-يدعو-نظيره-العراقي-عبد-اللطيف-رشيد-لحضور-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-1069409110.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في الجزائر
مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في الجزائر
الرئيسان العراقي والمصري يلتقيان على هامش اجتماعات القمة العربية ويبحثان سبل تعميق العلاقات
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التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات القمة العربية في الجزائر.
وبحسب بيان للرئاسة العراقية، التقى الزعيمان صباح اليوم الأربعاء، وناقشا أهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العربية والعالمية والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات وبما يعزز التضامن والعمل العربي المشترك.
ولفت البيان العراقي إلى أن الرئيس رشيد أكد على "العلاقات الأخوية والتاريخية
التي تربط العراق بمصر، وأهمية تمتينها وتوسيعها في المجالات كافة، تحقيقاً لآمال الشعبين الشقيقين".
ولفت إلى أن رشيد استعرض "ما عاناه العراق خلال فترة الحرب ضد الإرهاب والجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية ضد الشعب العراقي ومنها جرائم الإبادة التي طالت الإيزيديين"، موضحا الإجراءات التي اتخذها العراق "عقب تلك الفترة المظلمة لتجاوز أثارها".
وأكد رشيد لنظيره المصري على تفاؤله "بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون أساس عملها هو تقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي".
ونقل البيان عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده بأن "العراق بلد قوي
ومهم وله دور محوري في المنطقة".
وأشاد السيسي "بأصالة الشعب العراقي وعمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربطه مع شقيقه المصري".