عربي
https://sputnikarabic.ae/20221102/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يائير-لابيد-يلغي-مشاركته-في-مؤتمر-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-1069755471.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يلغي مشاركته في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يلغي مشاركته في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل، وذلك إثر خسارته... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T14:13+0000
2022-11-02T14:13+0000
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069637254_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9d23647c3ec98476047c725a67511b1.jpg
القدس - سبوتنيك. وكان لبيد قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم حضور مؤتمر المناخ، لكنه تراجع عن ذلك اليوم، بسبب نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز رئيس حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "الرئيس الاسرائيلي يتسحق هرتسوغ سيمثل إسرائيل في مؤتمر المناخ الدولي، الذي تعقده الأمم المتحدة في شرم الشيخ".وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، سيمثل دولة إسرائيل في مؤتمر المناخ في شرم".وجاء في بيان بختام اجتماع عقده قادة قائمة "المعسكر الوطني"، بزعامة بيني غانتس وغدعون ساعر وغادي آيزنكوت، اليوم، أنه "نحترم قرار الناخبين، وبعد تشكيل الحكومة سنخدم كمعارضة مسؤولة وبشكل رسمي فيما سنستمر في بناء "(المعسكر الوطني) كبديل للحكم".
https://sputnikarabic.ae/20221102/سوناك-يتراجع-عن-قراره-ويؤكد-حضوره-قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-1069744224.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1069637254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_339a9075fbaeedbdf59fd8ca669e7ecb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يلغي مشاركته في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ

14:13 GMT 02.11.2022
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Ronen Zvulun
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل، وذلك إثر خسارته المحتملة في انتخابات الكنيست، التي جرت أمس.
القدس - سبوتنيك. وكان لبيد قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم حضور مؤتمر المناخ، لكنه تراجع عن ذلك اليوم، بسبب نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز رئيس حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "الرئيس الاسرائيلي يتسحق هرتسوغ سيمثل إسرائيل في مؤتمر المناخ الدولي، الذي تعقده الأمم المتحدة في شرم الشيخ".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، سيمثل دولة إسرائيل في مؤتمر المناخ في شرم".
ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
سوناك يتراجع عن قراره ويؤكد حضوره قمة شرم الشيخ للمناخ
10:44 GMT
وجاء في بيان بختام اجتماع عقده قادة قائمة "المعسكر الوطني"، بزعامة بيني غانتس وغدعون ساعر وغادي آيزنكوت، اليوم، أنه "نحترم قرار الناخبين، وبعد تشكيل الحكومة سنخدم كمعارضة مسؤولة وبشكل رسمي فيما سنستمر في بناء "(المعسكر الوطني) كبديل للحكم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Президент РФ Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Астана - سبوتنيك عربيبوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي14:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала