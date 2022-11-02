https://sputnikarabic.ae/20221102/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يائير-لابيد-يلغي-مشاركته-في-مؤتمر-قمة-المناخ-في-شرم-الشيخ-1069755471.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يلغي مشاركته في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يلغي مشاركته في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل، وذلك إثر خسارته... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T14:13+0000
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القدس - سبوتنيك. وكان لبيد قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم حضور مؤتمر المناخ، لكنه تراجع عن ذلك اليوم، بسبب نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز رئيس حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "الرئيس الاسرائيلي يتسحق هرتسوغ سيمثل إسرائيل في مؤتمر المناخ الدولي، الذي تعقده الأمم المتحدة في شرم الشيخ".وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، سيمثل دولة إسرائيل في مؤتمر المناخ في شرم".وجاء في بيان بختام اجتماع عقده قادة قائمة "المعسكر الوطني"، بزعامة بيني غانتس وغدعون ساعر وغادي آيزنكوت، اليوم، أنه "نحترم قرار الناخبين، وبعد تشكيل الحكومة سنخدم كمعارضة مسؤولة وبشكل رسمي فيما سنستمر في بناء "(المعسكر الوطني) كبديل للحكم".
https://sputnikarabic.ae/20221102/سوناك-يتراجع-عن-قراره-ويؤكد-حضوره-قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-1069744224.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يلغي مشاركته في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ
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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل، وذلك إثر خسارته المحتملة في انتخابات الكنيست، التي جرت أمس.
القدس - سبوتنيك. وكان لبيد قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم حضور مؤتمر المناخ، لكنه تراجع عن ذلك اليوم، بسبب نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز رئيس حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "الرئيس الاسرائيلي يتسحق هرتسوغ سيمثل إسرائيل في مؤتمر المناخ الدولي
، الذي تعقده الأمم المتحدة في شرم الشيخ".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، سيمثل دولة إسرائيل في مؤتمر المناخ في شرم".
وجاء في بيان بختام اجتماع عقده قادة قائمة "المعسكر الوطني"، بزعامة بيني غانتس وغدعون ساعر وغادي آيزنكوت، اليوم، أنه "نحترم قرار الناخبين، وبعد تشكيل الحكومة سنخدم كمعارضة مسؤولة وبشكل رسمي فيما سنستمر في بناء "(المعسكر الوطني) كبديل للحكم".