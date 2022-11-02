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https://sputnikarabic.ae/20221102/زعماء-وقادة-العرب-يعقدون-جلسة-تشاورية-لمناقشة-جدول-أعمال-قمة-الجزائر--واعتماد-مشروعات-القرارات-1069736169.html
زعماء وقادة العرب يعقدون جلسة تشاورية لمناقشة جدول أعمال قمة الجزائر واعتماد مشروعات القرارات
زعماء وقادة العرب يعقدون جلسة تشاورية لمناقشة جدول أعمال قمة الجزائر واعتماد مشروعات القرارات
يعقد الزعماء والقادة العرب اليوم جلسة تشاورية علنية وأخرى مغلقة لمناقشة جدول الأعمال واعتماد مشروعات القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T07:52+0000
2022-11-02T07:52+0000
الجزائر
القمة العربية في الجزائر
العالم العربي
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وبحسب مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، يعقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية المؤتمر الصحفي الختامي للقمة بعد انتهاء اجتماعات القادة اليوم.وانطلقت مساء الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين، حسب مراسل "سبوتنيك".وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر.وأشار المراسل إلى أن جدول الأعمال يتضمن الأعمال نحو 20 بندا في مقدمتهم استراتيجية الأمن الغذائي ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، ودعم الدول العربية والعمل على تحقيق المصالحات الوطنية والدفع نحو اجراء الانتخابات في ليبيا.
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الجزائر, القمة العربية في الجزائر, العالم العربي
الجزائر, القمة العربية في الجزائر, العالم العربي

زعماء وقادة العرب يعقدون جلسة تشاورية لمناقشة جدول أعمال قمة الجزائر واعتماد مشروعات القرارات

07:52 GMT 02.11.2022
© Sputnik . M.HEMIDAالزعماء العرب في القمة العربية بالجزائر
الزعماء العرب في القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . M.HEMIDA
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يعقد الزعماء والقادة العرب اليوم جلسة تشاورية علنية وأخرى مغلقة لمناقشة جدول الأعمال واعتماد مشروعات القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، يعقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية المؤتمر الصحفي الختامي للقمة بعد انتهاء اجتماعات القادة اليوم.
وانطلقت مساء الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين، حسب مراسل "سبوتنيك".
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
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أمس, 19:41 GMT
وأشار المراسل إلى أن جدول الأعمال يتضمن الأعمال نحو 20 بندا في مقدمتهم استراتيجية الأمن الغذائي ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، ودعم الدول العربية والعمل على تحقيق المصالحات الوطنية والدفع نحو اجراء الانتخابات في ليبيا.
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