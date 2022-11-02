https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-مجهولا-باتجاه-بحر-اليابان-1069770317.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن عسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T23:02+0000
2022-11-02T23:02+0000
2022-11-02T23:38+0000
كوريا الشمالية
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وجاء في بيان الوكالة، "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا مجهولا باتجاه بحر الشرق".وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه البحر.وفي وقت لاحق، أفادت وكالة يونهاب نقلا عن مصدر، أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس صاروخا متوسط أو بعيد المدى.وأعلن المسؤولون اليابانيون أن التقديرات تشير إلى أنه سقط في المحيط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية.كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن اليوم الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-17-صاروخا-باليستيا-و100-قذيفة-وجارتها-الجنوبية-تطالبها-بوقف-إطلاق-النار-فورا-1069737904.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
23:02 GMT 02.11.2022 (تم التحديث: 23:38 GMT 02.11.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن عسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.
وجاء في بيان الوكالة، "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا مجهولا
باتجاه بحر الشرق".
وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه البحر.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة يونهاب نقلا عن مصدر، أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس صاروخا متوسط أو بعيد المدى.
ويقول خفر السواحل الياباني، إن المقذوف سقط بالفعل.
وأعلن المسؤولون اليابانيون أن التقديرات تشير إلى أنه سقط في المحيط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية.
كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن اليوم الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".
كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".