https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-17-صاروخا-باليستيا-و100-قذيفة-وجارتها-الجنوبية-تطالبها-بوقف-إطلاق-النار-فورا-1069737904.html

كوريا الشمالية تطلق 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة وجارتها الجنوبية تطالبها بوقف إطلاق النار فورا

كوريا الشمالية تطلق 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة وجارتها الجنوبية تطالبها بوقف إطلاق النار فورا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي". 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T08:20+0000

2022-11-02T08:20+0000

2022-11-02T08:20+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/66/1037446654_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_e75091d047d303d25dd2275f00a6f448.jpg

وطلب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أن جارتها كوريا الشمالية، أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، سقط صاروخ منها بالقرب من المياه الإقليمية لسيؤول، لافتة إلى أنه تم إطلاق صواريخ أرض-جو باتجاه المياه الدولية شمالي خط الحدود مع بيونغ يانغ ردا على التصرف المماثل من بيونغ يانغ.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.من جهتها، أطلقت السلطات الكورية الجنوبية، صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية في البحر الشرقي.في سياق متصل، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جارته الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.جاء ذلك في الوقت الذي تجري فيها سيؤول وواشنطن التدريبات الجوية المشتركة "فيجيلانت ستورم" بمشاركة حوالي 240 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.

https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الجنوبية-تطلق-صواريخ-باتجاه-المياه-الدولية-شمال-خط-الحدود-مع-كوريا-الشمالية-1069732523.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية