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https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-17-صاروخا-باليستيا-و100-قذيفة-وجارتها-الجنوبية-تطالبها-بوقف-إطلاق-النار-فورا-1069737904.html
كوريا الشمالية تطلق 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة وجارتها الجنوبية تطالبها بوقف إطلاق النار فورا
كوريا الشمالية تطلق 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة وجارتها الجنوبية تطالبها بوقف إطلاق النار فورا
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي". 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T08:20+0000
2022-11-02T08:20+0000
كوريا الشمالية
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وطلب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أن جارتها كوريا الشمالية، أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، سقط صاروخ منها بالقرب من المياه الإقليمية لسيؤول، لافتة إلى أنه تم إطلاق صواريخ أرض-جو باتجاه المياه الدولية شمالي خط الحدود مع بيونغ يانغ ردا على التصرف المماثل من بيونغ يانغ.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.من جهتها، أطلقت السلطات الكورية الجنوبية، صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية في البحر الشرقي.في سياق متصل، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جارته الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.جاء ذلك في الوقت الذي تجري فيها سيؤول وواشنطن التدريبات الجوية المشتركة "فيجيلانت ستورم" بمشاركة حوالي 240 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الجنوبية-تطلق-صواريخ-باتجاه-المياه-الدولية-شمال-خط-الحدود-مع-كوريا-الشمالية-1069732523.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة وجارتها الجنوبية تطالبها بوقف إطلاق النار فورا

08:20 GMT 02.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon, Poolالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon, Pool
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".
وطلب الجيش الكوري الجنوبي، في بيان له، "نظيره في الجارة الشمالية بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية
2 نوفمبر, 03:41 GMT
وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أن جارتها كوريا الشمالية، أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، سقط صاروخ منها بالقرب من المياه الإقليمية لسيؤول، لافتة إلى أنه تم إطلاق صواريخ أرض-جو باتجاه المياه الدولية شمالي خط الحدود مع بيونغ يانغ ردا على التصرف المماثل من بيونغ يانغ.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.
من جهتها، أطلقت السلطات الكورية الجنوبية، صواريخ باتجاه المياه الدولية شمال خط الحدود مع كوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية في البحر الشرقي.
في سياق متصل، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جارته الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي.
جاء ذلك في الوقت الذي تجري فيها سيؤول وواشنطن التدريبات الجوية المشتركة "فيجيلانت ستورم" بمشاركة حوالي 240 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.
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