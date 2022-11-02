https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-ما-لا-يقل-عن-10-صواريخ-باتجاه-بحر-اليابان-والبحر-الأصفر--1069731980.html
كوريا الشمالية تطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر
كوريا الشمالية تطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر
02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T02:22+0000
2022-11-02T02:22+0000
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