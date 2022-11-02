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كوريا الشمالية تطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-ما-لا-يقل-عن-10-صواريخ-باتجاه-بحر-اليابان-والبحر-الأصفر--1069731980.html
كوريا الشمالية تطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر
كوريا الشمالية تطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر
02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T02:22+0000
2022-11-02T02:22+0000
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق ما لا يقل عن 10 صواريخ باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر

02:22 GMT 02.11.2022
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