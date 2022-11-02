https://sputnikarabic.ae/20221102/ملك-المغرب-يدعو-الرئيس-الجزائري-إلى-زيارة-الرباط-من-أجل-الحوار-1069742929.html
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى زيارة الرباط من أجل الحوار
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى زيارة الرباط من أجل الحوار
دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة الرباط من أجل الحوار، بعد غيابه عن القمة العربية المنعقدة في الجزائر. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T10:00+0000
2022-11-02T10:00+0000
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أخبار المغرب اليوم
الجزائر
القمة العربية في الجزائر
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وحسب وسائل إعلام مغربية، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في تصريحات مع وكالة فرانس برس، إن"الملك محمد السادس أعرب عن نيته في الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة، بعدما طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة للاستقبال".وأضاف بورطة: "لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر"، معربا عن أسفه لعدم تلقي أية إجابات جزائرية عبر القنوات الملائمة.يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, القمة العربية في الجزائر
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, القمة العربية في الجزائر
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى زيارة الرباط من أجل الحوار
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دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة الرباط من أجل الحوار، بعد غيابه عن القمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وحسب وسائل إعلام مغربية، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في تصريحات مع وكالة فرانس برس، إن"الملك محمد السادس أعرب عن نيته في الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية
، لكن الوفد المغربي لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة، بعدما طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة للاستقبال".
وأضاف بورطة: "لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر"، معربا عن أسفه لعدم تلقي أية إجابات جزائرية عبر القنوات الملائمة.
يذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.
ويقترح المغرب، كحل للنزاع حول إقليم الصحراء، حكما ذاتيا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.