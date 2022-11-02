https://sputnikarabic.ae/20221102/موسكو-تؤكد-تلقي-ضمانات-بعدم-استخدام-كييف-للممر-الخاص-بصفقة-الحبوب-للاعتداء-عليها-1069745435.html

موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها

موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تلقت ضمانات مكتوبة بشأن عدم استخدام أوكرانيا للممر البحري الخاص بتنفيذ صفقة الحبوب لشن هجمات ضد روسيا. 02.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-02T11:04+0000

2022-11-02T11:04+0000

2022-11-02T11:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

ضمان الأمن

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/25/1043742581_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8aab0a6aabc9077ec060c59fdd8e9ed7.jpg

وقالت الوزارة في بيان "بعد تنفيذ أوكرانيا في 29 أكتوبر من هذا العام عملا إرهابيا ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، علقت روسيا تنفيذ اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية ("مبادرة البحر الأسود").وتابع البيان "وقد تم لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى موقف روسيا هذا".وتابع "على وجه الخصوص، أكد الجانب الأوكراني رسميًا أن "الممر البحري الإنساني لن يستخدم إلا وفقًا لبنود مبادرة البحر الأسود واللوائح ذات الصلة".وأضاف البيان "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق، مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا ("مبادرة البحر الأسود") ، التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول".

https://sputnikarabic.ae/20221031/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-حركة-السفن-عبر-الممر-الآمن-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-لأنه-استخدم-ضد-بلادها--1069689877.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, ضمان الأمن, أخبار أوكرانيا