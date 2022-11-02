https://sputnikarabic.ae/20221102/موسكو-تؤكد-تلقي-ضمانات-بعدم-استخدام-كييف-للممر-الخاص-بصفقة-الحبوب-للاعتداء-عليها-1069745435.html
موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها
موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تلقت ضمانات مكتوبة بشأن عدم استخدام أوكرانيا للممر البحري الخاص بتنفيذ صفقة الحبوب لشن هجمات ضد روسيا. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:04+0000
2022-11-02T11:04+0000
2022-11-02T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ضمان الأمن
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان "بعد تنفيذ أوكرانيا في 29 أكتوبر من هذا العام عملا إرهابيا ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، علقت روسيا تنفيذ اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية ("مبادرة البحر الأسود").وتابع البيان "وقد تم لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى موقف روسيا هذا".وتابع "على وجه الخصوص، أكد الجانب الأوكراني رسميًا أن "الممر البحري الإنساني لن يستخدم إلا وفقًا لبنود مبادرة البحر الأسود واللوائح ذات الصلة".وأضاف البيان "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق، مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا ("مبادرة البحر الأسود") ، التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول".
https://sputnikarabic.ae/20221031/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-حركة-السفن-عبر-الممر-الآمن-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-لأنه-استخدم-ضد-بلادها--1069689877.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ضمان الأمن, أخبار أوكرانيا
روسيا, ضمان الأمن, أخبار أوكرانيا
موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تلقت ضمانات مكتوبة بشأن عدم استخدام أوكرانيا للممر البحري الخاص بتنفيذ صفقة الحبوب لشن هجمات ضد روسيا.
وقالت الوزارة في بيان "بعد تنفيذ أوكرانيا في 29 أكتوبر من هذا العام عملا إرهابيا ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، علقت روسيا تنفيذ اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية ("مبادرة البحر الأسود").
وتابع البيان "وقد تم لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى موقف روسيا هذا".
وأشار البيان إلى أنه "بفضل مشاركة المنظمة الدولية وكذلك بمساعدة تركيا، كان من الممكن الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية لإجراء العمليات العسكرية. عمليات ضد روسيا، تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".
وتابع "على وجه الخصوص، أكد الجانب الأوكراني رسميًا أن "الممر البحري الإنساني لن يستخدم إلا وفقًا لبنود مبادرة البحر الأسود واللوائح ذات الصلة".
وأضاف البيان "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق، مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا ("مبادرة البحر الأسود") ، التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول".