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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221102/موسكو-تؤكد-تلقي-ضمانات-بعدم-استخدام-كييف-للممر-الخاص-بصفقة-الحبوب-للاعتداء-عليها-1069745435.html
موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها
موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تلقت ضمانات مكتوبة بشأن عدم استخدام أوكرانيا للممر البحري الخاص بتنفيذ صفقة الحبوب لشن هجمات ضد روسيا. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T11:04+0000
2022-11-02T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ضمان الأمن
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان "بعد تنفيذ أوكرانيا في 29 أكتوبر من هذا العام عملا إرهابيا ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، علقت روسيا تنفيذ اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية ("مبادرة البحر الأسود").وتابع البيان "وقد تم لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى موقف روسيا هذا".وتابع "على وجه الخصوص، أكد الجانب الأوكراني رسميًا أن "الممر البحري الإنساني لن يستخدم إلا وفقًا لبنود مبادرة البحر الأسود واللوائح ذات الصلة".وأضاف البيان "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق، مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا ("مبادرة البحر الأسود") ، التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول".
https://sputnikarabic.ae/20221031/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-حركة-السفن-عبر-الممر-الآمن-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-لأنه-استخدم-ضد-بلادها--1069689877.html
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روسيا, ضمان الأمن, أخبار أوكرانيا
روسيا, ضمان الأمن, أخبار أوكرانيا

موسكو تؤكد تلقي ضمانات بعدم استخدام كييف للممر الخاص "بصفقة الحبوب" للاعتداء عليها

11:04 GMT 02.11.2022
© Sputnik . Алексей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود
سفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© Sputnik . Алексей Мальгавко
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تلقت ضمانات مكتوبة بشأن عدم استخدام أوكرانيا للممر البحري الخاص بتنفيذ صفقة الحبوب لشن هجمات ضد روسيا.
وقالت الوزارة في بيان "بعد تنفيذ أوكرانيا في 29 أكتوبر من هذا العام عملا إرهابيا ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، علقت روسيا تنفيذ اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية ("مبادرة البحر الأسود").
وتابع البيان "وقد تم لفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى موقف روسيا هذا".
وأشار البيان إلى أنه "بفضل مشاركة المنظمة الدولية وكذلك بمساعدة تركيا، كان من الممكن الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية لإجراء العمليات العسكرية. عمليات ضد روسيا، تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022".
وتابع "على وجه الخصوص، أكد الجانب الأوكراني رسميًا أن "الممر البحري الإنساني لن يستخدم إلا وفقًا لبنود مبادرة البحر الأسود واللوائح ذات الصلة".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تؤكد تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود لأنه استخدم ضد موسكو
31 أكتوبر, 17:45 GMT
وأضاف البيان "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق، مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا ("مبادرة البحر الأسود") ، التي تم تعليقها بعد الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول".
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