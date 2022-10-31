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الدفاع الروسية تؤكد تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود لأنه استخدم ضد موسكو
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221031/الدفاع-الروسية-تؤكد-أن-حركة-السفن-عبر-الممر-الآمن-في-البحر-الأسود-غير-مقبولة-لأنه-استخدم-ضد-بلادها--1069689877.html
الدفاع الروسية تؤكد تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود لأنه استخدم ضد موسكو
الدفاع الروسية تؤكد تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود لأنه استخدم ضد موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تعليق حركة المرور عبر الممر الأمن في إطار مبادرة البحر الأسود لحين اتضاح الموقف حول العمل الإرهابي الذي قامت به... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T17:45+0000
2022-10-31T18:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لحين اتضاح الموقف حول العمل الإرهابي الذي قامت به أوكرانيا في الـ 29 من أكتوبر/تشرين الأول ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، يتم تعليق العبور في الممر الآمن الذي تنص عليه "مبادرة البحر الأسود".وأشارت الوزارة إلى أن روسيا بصفتها مشاركا أساسيا في الاتفاقيات المذكورة، لا تنسحب منها، وإنما تعلق تنفيذها.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أبلغ الجانب الروسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بموقفه من تعليق حركة المرور عبر الممر الآمن​​، الذي حددته مبادرة البحر الأسود، بعد هجوم أوكرانيا على السفن الروسية في سيفاستوبول.
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الدفاع الروسية تؤكد تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود لأنه استخدم ضد موسكو

17:45 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 18:07 GMT 31.10.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تعليق حركة المرور عبر الممر الأمن في إطار مبادرة البحر الأسود لحين اتضاح الموقف حول العمل الإرهابي الذي قامت به أوكرانيا ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لحين اتضاح الموقف حول العمل الإرهابي الذي قامت به أوكرانيا في الـ 29 من أكتوبر/تشرين الأول ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، يتم تعليق العبور في الممر الآمن الذي تنص عليه "مبادرة البحر الأسود".
وأشارت الوزارة إلى أن روسيا بصفتها مشاركا أساسيا في الاتفاقيات المذكورة، لا تنسحب منها، وإنما تعلق تنفيذها.

"حركة السفن عبر الممر الآمن تعد عملا غير مقبولا، وذلك لأن القيادة الأوكرانية وقيادة القوات الأوكرانية تستخدمه لتنفيذ عمليات عسكرية ضد روسيا".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن أبلغ الجانب الروسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بموقفه من تعليق حركة المرور عبر الممر الآمن​​، الذي حددته مبادرة البحر الأسود، بعد هجوم أوكرانيا على السفن الروسية في سيفاستوبول.

"مع الأخذ في الاعتبار أن توقيع الاتفاقية - مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا (مبادرة البحر الأسود) وتنفيذها تم من خلال وساطة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، فقد أبلغناه ومجلس الأمن الدولي بموقفنا.. الجانب الروسي يعول على مساعدة المنظمة الدولية في الحصول على ضمانات من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
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