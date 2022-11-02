https://sputnikarabic.ae/20221102/ميقاتي-يصف-الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-بـالأسوأ-في-تاريخه-1069759563.html
ميقاتي يصف الأزمة الاقتصادية في لبنان بـ"الأسوأ" في تاريخه
ميقاتي يصف الأزمة الاقتصادية في لبنان بـ"الأسوأ" في تاريخه
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن بلاده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها، وذلك على مدار السنوات الماضية، معربًا عن أمله بأن... 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T16:03+0000
2022-11-02T16:03+0000
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لبنان
أخبار لبنان
القمة العربية في الجزائر
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ميقاتي خلال كلمته في اجتماعات القمة العربية في الجزائر، اليوم الأربعاء: "نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر".وتابع: "لبنان نجح مؤخرا في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية لمنطقته الاقتصادية الخالصة، ونأمل في أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان ورخاء اللبنانيين".وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الرئيس اللبناني، المنتهية ولايته ميشال عون، مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا للمرة الأخيرة، وهو المرسوم الذي وصفه ميقاتي بغير الدستوري.جدير بالذكر، أن الحكومة برئاسة ميقاتي، كانت قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو/ أيار الماضي.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
https://sputnikarabic.ae/20220805/لبنان-نواجه-أزمة-اقتصادية-غير-مسبوقة-1066041613.html
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لبنان, أخبار لبنان, القمة العربية في الجزائر
لبنان, أخبار لبنان, القمة العربية في الجزائر
ميقاتي يصف الأزمة الاقتصادية في لبنان بـ"الأسوأ" في تاريخه
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن بلاده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها، وذلك على مدار السنوات الماضية، معربًا عن أمله بأن يكون اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بداية مسار نحو الازدهار.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال ميقاتي خلال كلمته في اجتماعات القمة العربية في الجزائر، اليوم الأربعاء: "نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر".
وتابع: "لبنان نجح مؤخرا في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود
الجنوبية لمنطقته الاقتصادية الخالصة، ونأمل في أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان ورخاء اللبنانيين".
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الرئيس اللبناني، المنتهية ولايته ميشال عون، مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا للمرة الأخيرة، وهو المرسوم الذي وصفه ميقاتي بغير الدستوري.
جدير بالذكر، أن الحكومة برئاسة ميقاتي، كانت قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو/ أيار الماضي.
ويعاني لبنان
من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.