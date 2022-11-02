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https://sputnikarabic.ae/20221102/واشنطن-تقول-إنها-ستحاول-إخراج-إيران-من-لجنة-وضع-المرأة-التابعة-للأمم-المتحدة-1069765376.html
واشنطن تقول إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة "وضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة
واشنطن تقول إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة "وضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى استبعاد إيران من لجنة الامم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بزعم انتهاك حقوق النساء. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T18:14+0000
2022-11-02T18:14+0000
منظمة الأمم المتحدة
إيران
أخبار إيران
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جاء ذلك في تصريحات لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، قالت فيها إن بلادها ستحاول إخراج إيران من اللجنة التي تضم 45 دولة.وأضافت أن قرار واشنطن يأتي على خلفية "إنكار حقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات في البلاد"، على ما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وقالت هاريس في بيان: "تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي أن تلعب دورا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق نفسها". وقالت إن الولايات المتحدة "ستعمل مع شركائنا لإخراج إيران" من اللجنة.وكانت إيران قد بدأت للتو ولاية مدتها أربع سنوات في اللجنة، والتي تجتمع كل عام في مارس/ آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.تأسست اللجنة بعد الحرب العالمية الثانية لتمكين حقوق المرأة، ويتم انتخاب أعضائها الـ 45 لمدة أربع سنوات. كما دعت هاريس دول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا إلى طرد إيران من اللجنة المذكورة.وتهيمن الولايات المتحدة الأمريكية والتي تساهم بنحو خمس ميزانية الأمم المتحدة على المنظمة الأممية، وتحاول استغلالها في الضغط على الدول لتحقيق أهداف سياسية.وتتهم واشنطن ودول غربية أخرى إيران بقمع احتجاجات انطلقت في البلاد أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم.في المقابل، تتهم طهران دولا بينهم الولايات المتحدة، بتخطيط وتنفيذ مؤامرة لتدمير إيران بما في ذلك من خلال تغذية الاحتجاجات، وسبق أن أعلنت إيران اعتقال مواطنين أجانب قالت إنهم كانوا "مدسوسين في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني".
https://sputnikarabic.ae/20221028/إيران-تتهم-سي-أي-إيه-والموساد-بالتعاون-مع-جماعات-إرهابية-لتدميرها-1069590208.html
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منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران

واشنطن تقول إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة "وضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة

18:14 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى استبعاد إيران من لجنة الامم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بزعم انتهاك حقوق النساء.
جاء ذلك في تصريحات لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، قالت فيها إن بلادها ستحاول إخراج إيران من اللجنة التي تضم 45 دولة.
وأضافت أن قرار واشنطن يأتي على خلفية "إنكار حقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات في البلاد"، على ما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وقالت هاريس في بيان: "تعتقد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي أن تلعب دورا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق نفسها". وقالت إن الولايات المتحدة "ستعمل مع شركائنا لإخراج إيران" من اللجنة.
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وكانت إيران قد بدأت للتو ولاية مدتها أربع سنوات في اللجنة، والتي تجتمع كل عام في مارس/ آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
تأسست اللجنة بعد الحرب العالمية الثانية لتمكين حقوق المرأة، ويتم انتخاب أعضائها الـ 45 لمدة أربع سنوات. كما دعت هاريس دول أخرى مثل كندا ونيوزيلندا إلى طرد إيران من اللجنة المذكورة.
وتهيمن الولايات المتحدة الأمريكية والتي تساهم بنحو خمس ميزانية الأمم المتحدة على المنظمة الأممية، وتحاول استغلالها في الضغط على الدول لتحقيق أهداف سياسية.
وتتهم واشنطن ودول غربية أخرى إيران بقمع احتجاجات انطلقت في البلاد أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم.
في المقابل، تتهم طهران دولا بينهم الولايات المتحدة، بتخطيط وتنفيذ مؤامرة لتدمير إيران بما في ذلك من خلال تغذية الاحتجاجات، وسبق أن أعلنت إيران اعتقال مواطنين أجانب قالت إنهم كانوا "مدسوسين في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني".
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