https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-الخارجية-التركي-يطالب-مصر-باتخاذ-خطوات-ملموسة-للتطبيع--1069739060.html
وزير الخارجية التركي يطالب مصر باتخاذ خطوات ملموسة للتطبيع
وزير الخارجية التركي يطالب مصر باتخاذ خطوات ملموسة للتطبيع
نفت أنقرة اليوم الأربعاء مسؤوليتها عما وصفته ببطء عملية تطبيع العلاقات مع القاهرة، داعية الأخيرة لاتخاذ خطوت ملموسة في ذلك الصدد. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T08:59+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في كلمة أمام في مؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن "تطبيع العلاقات مع مصر يسير ببطء، ولسنا المسؤولين عن ذلك". وأضاف "إذا كانت مصر صادقة في تطبيع علاقاتها مع تركيا فعليها اتخاذ خطوات ملموسة".وأكد أن "التعاون بين تركيا ومصر سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة".وبالحديث عن الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية"، أكد وزير الخارجية التركي أن الاتفاقيات ليست ضد مصر.ومنذ منتصف العام الماضي 2021، جُمّدت المشاورات التي جرت بين مصر وتركيا بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، ولم تصدر أي تصريحات بشأن تجميدها حينها.وفي 6 مايو/ أيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال.وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين: "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، إذ تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".
https://sputnikarabic.ae/20221010/تركيا-تقول-إن-التطبيع-مع-مصر-وإسرائيل-مستمر-1068865564.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
وزير الخارجية التركي يطالب مصر باتخاذ خطوات ملموسة للتطبيع
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نفت أنقرة اليوم الأربعاء مسؤوليتها عما وصفته ببطء عملية تطبيع العلاقات مع القاهرة، داعية الأخيرة لاتخاذ خطوت ملموسة في ذلك الصدد.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في كلمة أمام في مؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن "تطبيع العلاقات مع مصر يسير ببطء، ولسنا المسؤولين عن ذلك". وأضاف "إذا كانت مصر صادقة في تطبيع علاقاتها مع تركيا فعليها اتخاذ خطوات ملموسة
".
وأكد أن "التعاون بين تركيا ومصر سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة".
وبالحديث عن الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية"، أكد وزير الخارجية التركي أن الاتفاقيات ليست ضد مصر.
ومنذ منتصف العام الماضي 2021، جُمّدت المشاورات التي جرت بين مصر وتركيا
بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، ولم تصدر أي تصريحات بشأن تجميدها حينها.
وفي 6 مايو/ أيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال.
وقال بيان مشترك صدر بعد محادثات استمرت يومين: "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، إذ تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".