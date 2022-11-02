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وفاة نائب عن "دولة القانون" داخل مجلس النواب العراقي
وفاة نائب عن "دولة القانون" داخل مجلس النواب العراقي
توفي نائب عراقي عن كتلة "دولة القانون"، اليوم الأربعاء، داخل مجلس النواب بعد إصابته بجلطة قلبية. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T17:41+0000
2022-11-02T17:41+0000
العراق
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ولفظ النائب محمود شاكر السلامي وهو ممثل محافظة ذي قار جنوبي البلاد أنفاسه الأخيرة داخل مبنى مجلس النواب العراقي.ونقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية عن النائب عن "دولة القانون" بهاء الدين نوري قوله، إن السلامي "أصيب بجلطة قلبية فقد حياته على إثرها داخل البرلمان".فيما نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، النائب الراحل قائلا في بيان له: "بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة دولة القانون محمود شاكر السلامي"، مقدما تعازيه ومواساته لعائلة ومحبي النائب.من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناعيا السلامي في تغريدة على موقع "تويتر": "فارقنا اليوم، عضو مجلس النواب النائب محمود شاكر السلامي، وبرحيله المؤلم ننعى رجل دولة وممثلا عن الشعب، غادر الدنيا وهو يؤدي واجبه التشريعي تحت قبة البرلمان".وقبل وفاته بدقائق قليلة، قال السلامي في تصريح لقناة "الفلوجة"، إن الفساد "جائحة" مثل كورونا، مؤكدا أن الفساد "استشرى في العراق ويتزايد في ظل عدم وجود عقاب.وتمنى أن تكون هناك "خطط جدية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".وقال: "باعتقادي أن دولة رئيس الوزراء جاد بهذا المشروع وكذلك قادة الكتل السياسية، وذلك بمعالجة الإخفاقات السابقة التي كان الفساد سببا فيها".وكان السوداني قد تعهد في أول اجتماع لحكومته بمكافحة الفساد والتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية.
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

وفاة نائب عن "دولة القانون" داخل مجلس النواب العراقي

17:41 GMT 02.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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توفي نائب عراقي عن كتلة "دولة القانون"، اليوم الأربعاء، داخل مجلس النواب بعد إصابته بجلطة قلبية.
ولفظ النائب محمود شاكر السلامي وهو ممثل محافظة ذي قار جنوبي البلاد أنفاسه الأخيرة داخل مبنى مجلس النواب العراقي.
ونقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية عن النائب عن "دولة القانون" بهاء الدين نوري قوله، إن السلامي "أصيب بجلطة قلبية فقد حياته على إثرها داخل البرلمان".
فيما نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، النائب الراحل قائلا في بيان له: "بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة دولة القانون محمود شاكر السلامي"، مقدما تعازيه ومواساته لعائلة ومحبي النائب.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناعيا السلامي في تغريدة على موقع "تويتر": "فارقنا اليوم، عضو مجلس النواب النائب محمود شاكر السلامي، وبرحيله المؤلم ننعى رجل دولة وممثلا عن الشعب، غادر الدنيا وهو يؤدي واجبه التشريعي تحت قبة البرلمان".
وقبل وفاته بدقائق قليلة، قال السلامي في تصريح لقناة "الفلوجة"، إن الفساد "جائحة" مثل كورونا، مؤكدا أن الفساد "استشرى في العراق ويتزايد في ظل عدم وجود عقاب.
وتمنى أن تكون هناك "خطط جدية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
وقال: "باعتقادي أن دولة رئيس الوزراء جاد بهذا المشروع وكذلك قادة الكتل السياسية، وذلك بمعالجة الإخفاقات السابقة التي كان الفساد سببا فيها".
وكان السوداني قد تعهد في أول اجتماع لحكومته بمكافحة الفساد والتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية.
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