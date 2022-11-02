وفاة نائب عن "دولة القانون" داخل مجلس النواب العراقي
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
توفي نائب عراقي عن كتلة "دولة القانون"، اليوم الأربعاء، داخل مجلس النواب بعد إصابته بجلطة قلبية.
ولفظ النائب محمود شاكر السلامي وهو ممثل محافظة ذي قار جنوبي البلاد أنفاسه الأخيرة داخل مبنى مجلس النواب العراقي.
ونقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية عن النائب عن "دولة القانون" بهاء الدين نوري قوله، إن السلامي "أصيب بجلطة قلبية فقد حياته على إثرها داخل البرلمان".
فيما نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، النائب الراحل قائلا في بيان له: "بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة دولة القانون محمود شاكر السلامي"، مقدما تعازيه ومواساته لعائلة ومحبي النائب.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناعيا السلامي في تغريدة على موقع "تويتر": "فارقنا اليوم، عضو مجلس النواب النائب محمود شاكر السلامي، وبرحيله المؤلم ننعى رجل دولة وممثلا عن الشعب، غادر الدنيا وهو يؤدي واجبه التشريعي تحت قبة البرلمان".
فارقنا اليوم، عضو مجلس النواب النائب محمود شاكر السلامي، وبرحيله المؤلم ننعى رجل دولة وممثلا عن الشعب، غادر الدنيا وهو يؤدي واجبه التشريعي تحت قبة البرلمان، كل العزاء لذويه ومحبيه والصبر والمواساة لهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) November 2, 2022
وقبل وفاته بدقائق قليلة، قال السلامي في تصريح لقناة "الفلوجة"، إن الفساد "جائحة" مثل كورونا، مؤكدا أن الفساد "استشرى في العراق ويتزايد في ظل عدم وجود عقاب.
تصريح خاص ل #قناة_الفلوجة من النائب محمود شاكر السلامي قبل وفاته بدقائق pic.twitter.com/6vMrPbU1gL— قناة الفلوجة-الأخبار (@alfallujahNews) November 2, 2022
وتمنى أن تكون هناك "خطط جدية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
وقال: "باعتقادي أن دولة رئيس الوزراء جاد بهذا المشروع وكذلك قادة الكتل السياسية، وذلك بمعالجة الإخفاقات السابقة التي كان الفساد سببا فيها".
وكان السوداني قد تعهد في أول اجتماع لحكومته بمكافحة الفساد والتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية.