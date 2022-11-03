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الولايات المتحدة تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية
الولايات المتحدة تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية
طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم غد الجمعة، فيما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T16:43+0000
2022-11-03T16:43+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
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وصرح مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "عددا من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم غد الجمعة بشأن إطلاق كوريا الديمقراطية (للصواريخ)".وأعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، بعدما أطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، صاروخا عابرا للقارات. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلًا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، بأن "كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي"، دون مزيد من التفاصيل.وكانت وكالة "يونهاب" قد أفادت، أمس، نقلا عن عسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.وجاء في بيان الوكالة: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر الشرق".وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه البحر.
https://sputnikarabic.ae/20221103/كوريا-الشمالية-تعتبر-قرار-جارتها-الجنوبية-تمديد-تدريباتها-العسكرية-مع-أمريكا-خيارا-خطيرا-وخاطئا-1069793610.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية

16:43 GMT 03.11.2022
© AFP 2022 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم غد الجمعة، فيما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.
وصرح مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "عددا من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم غد الجمعة بشأن إطلاق كوريا الديمقراطية (للصواريخ)".
وأعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، بعدما أطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، صاروخا عابرا للقارات.
وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلًا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، بأن "كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي"، دون مزيد من التفاصيل.
مقاتلة كورية جنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
كوريا الشمالية تعتبر قرار جارتها الجنوبية تمديد تدريباتها العسكرية مع أمريكا "خيارا خطيرا وخاطئا"‏
14:21 GMT
وكانت وكالة "يونهاب" قد أفادت، أمس، نقلا عن عسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.
وجاء في بيان الوكالة: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر الشرق".
وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه البحر.
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