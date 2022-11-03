https://sputnikarabic.ae/20221103/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-البحر-الشرقي-1069793352.html
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، بعدما أطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، صاروخا عابرا... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T14:13+0000
2022-11-03T14:13+0000
2022-11-03T14:13+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068632062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f705f1e950958a9ec3f40ee05f370ba.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلًا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية بأن "كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي"، دون مزيد من التفاصيل.وكانت وكالة "يونهاب" قد أفادت أمس، نقلا عن عسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.وجاء في بيان الوكالة: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر الشرق".وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه البحر.وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصدر، أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس صاروخا متوسطا أو بعيد المدى.كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء (من الأسبوع الماضي)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068632062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_494e67f82676e844523271138e8ba2fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
تابعنا عبر
أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، بعدما أطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، صاروخا عابرا للقارات.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب"
نقلًا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية بأن "كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت وكالة "يونهاب" قد أفادت أمس، نقلا عن عسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان.
وجاء في بيان الوكالة: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا
باتجاه بحر الشرق".
وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه البحر.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصدر، أن كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس صاروخا متوسطا أو بعيد المدى.
كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن الأسبوع الماضي، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".
كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر اليوم الأربعاء (من الأسبوع الماضي)".