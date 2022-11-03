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https://sputnikarabic.ae/20221103/كيشيدا-أحد-الصواريخ-التي-أطلقتها-كوريا-الشمالية-ربما-يكون-عابرا-للقارات-1069771114.html
كيشيدا يقول إن أحد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية ربما يكون عابرا للقارات
كيشيدا يقول إن أحد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية ربما يكون عابرا للقارات
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ صباح الخميس ربما كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T01:44+0000
2022-11-03T01:52+0000
كوريا الشمالية
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وقال كيشيدا للصحفيين، "كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ. لا نستبعد احتمال أن يكون أحدها صاروخا عابرا للقارات".ذكرت وكالة أنباء يونهاب في وقت سابق يوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى وصاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، أنه يعتقد أن أحد الصواريخ قد مر فوق مقاطعات نيجاتا وياماغاتا ومياجي اليابانية، حيث انطلق نظام الإنذار المبكر في عدد من المناطق، مضيفة أنه تم حث الناس على الاختباء في الملاجئ.لكن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا نفى تقارير إعلامية، قالت إن الصاروخ كان يمكن أن يسقط في بحر اليابان لأنه اختفى هناك.
https://sputnikarabic.ae/20221103/اليابان-تحث-سكانها-على-الاحتماء-بعد-صواريخ-جديدة-لكوريا-الشمالية-1069770864.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كيشيدا يقول إن أحد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية ربما يكون عابرا للقارات

01:44 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 01:52 GMT 03.11.2022)
© AFP 2022 / DAVID MAREUILرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUIL
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قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ صباح الخميس ربما كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وقال كيشيدا للصحفيين، "كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ. لا نستبعد احتمال أن يكون أحدها صاروخا عابرا للقارات".
ذكرت وكالة أنباء يونهاب في وقت سابق يوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى وصاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.
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وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، أنه يعتقد أن أحد الصواريخ قد مر فوق مقاطعات نيجاتا وياماغاتا ومياجي اليابانية، حيث انطلق نظام الإنذار المبكر في عدد من المناطق، مضيفة أنه تم حث الناس على الاختباء في الملاجئ.
لكن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا نفى تقارير إعلامية، قالت إن الصاروخ كان يمكن أن يسقط في بحر اليابان لأنه اختفى هناك.
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