https://sputnikarabic.ae/20221103/اليابان-تحث-سكانها-على-الاحتماء-بعد-صواريخ-جديدة-لكوريا-الشمالية-1069770864.html
اليابان تحث سكانها على الاحتماء بعد صواريخ جديدة لكوريا الشمالية
اليابان تحث سكانها على الاحتماء بعد صواريخ جديدة لكوريا الشمالية
حثت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T00:18+0000
2022-11-03T00:18+0000
2022-11-03T00:18+0000
كوريا الشمالية
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كوريا الشماليةوأطلقت كوريا الشمالية ليل الأربعاء/الخميس، صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان، سقط بالفعل في المحيط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية.وأعلن بعدها بوقت قليل، حرس السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا ثانيا، وأضاف أنها ربما أطلقت صاروخا ثالثا.وقالت الحكومة في وقت لاحق، إن الصاروخ الثاني حلّق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجهاً نحو المحيط الهادي.كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أمس الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".وأضاف أن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر، أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-مجهولا-باتجاه-بحر-اليابان-1069770317.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
اليابان تحث سكانها على الاحتماء بعد صواريخ جديدة لكوريا الشمالية
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حثت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.
وأطلقت كوريا الشمالية ليل الأربعاء/الخميس، صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان، سقط بالفعل في المحيط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية
.
وأعلن بعدها بوقت قليل، حرس السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا ثانيا، وأضاف أنها ربما أطلقت صاروخا ثالثا.
وقالت الحكومة في وقت لاحق، إن الصاروخ الثاني حلّق بالفعل فوق الأراضي اليابانية
متجهاً نحو المحيط الهادي.
كان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أمس الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي".
وأضاف أن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر، أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.