https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يكشف-عن-آفاق-تعاون-روسي-أردني-في-مجال-الاستخدام-السلمي-للطاقة-الذرية--1069784482.html

لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى عمان، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين روسيا والأردن في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T10:10+0000

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2022-11-03T10:11+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "درسنا بالتفصيل المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بين روسيا والأردن".وتعتبر روسيا من الدول الرائدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، من خلال المؤسسة الروسية العملاقة "روساتوم"، الرائدة في هذا المجال.وتتعاون روسيا مع عدد من الدول العربية لتطوير استخدامها للطاقة الذرية لأغراض سلمية، مثل مصر والسعودية وغيرها، ويوجد حاليا مشاريع جديدة قيد الدراسة من المخطط القيام بها في المغرب العربي.

https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يعلن-عن-عقد-لقاء-مع-الملك-الأردني-لنقل-تقييمات-بوتين-حول-الأحداث-العالمية-------1069782265.html

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