عربي
https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يكشف-عن-آفاق-تعاون-روسي-أردني-في-مجال-الاستخدام-السلمي-للطاقة-الذرية--1069784482.html
لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى عمان، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين روسيا والأردن في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T10:10+0000
2022-11-03T10:11+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065628063_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d096564b95ab1b0e08281d880a61a6fe.jpg
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "درسنا بالتفصيل المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بين روسيا والأردن".وتعتبر روسيا من الدول الرائدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، من خلال المؤسسة الروسية العملاقة "روساتوم"، الرائدة في هذا المجال.وتتعاون روسيا مع عدد من الدول العربية لتطوير استخدامها للطاقة الذرية لأغراض سلمية، مثل مصر والسعودية وغيرها، ويوجد حاليا مشاريع جديدة قيد الدراسة من المخطط القيام بها في المغرب العربي.
https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يعلن-عن-عقد-لقاء-مع-الملك-الأردني-لنقل-تقييمات-بوتين-حول-الأحداث-العالمية-------1069782265.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065628063_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_8c2e8c51132d71e85911dcabfc85dc7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

10:10 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 03.11.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى عمان، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين روسيا والأردن في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "درسنا بالتفصيل المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بين روسيا والأردن".

وأضاف لافروف: "هناك آفاق جيدة في مجال الزراعة، في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وخاصة لاستخدام النظائر للأغراض الطبية، وفي مجال البنية التحتية للنقل".

وتعتبر روسيا من الدول الرائدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، من خلال المؤسسة الروسية العملاقة "روساتوم"، الرائدة في هذا المجال.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
لافروف يعلن عن عقد لقاء مع الملك الأردني لنقل تقييمات بوتين حول الأحداث العالمية
09:56 GMT
وتتعاون روسيا مع عدد من الدول العربية لتطوير استخدامها للطاقة الذرية لأغراض سلمية، مثل مصر والسعودية وغيرها، ويوجد حاليا مشاريع جديدة قيد الدراسة من المخطط القيام بها في المغرب العربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала