https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يكشف-عن-آفاق-تعاون-روسي-أردني-في-مجال-الاستخدام-السلمي-للطاقة-الذرية--1069784482.html
لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى عمان، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين روسيا والأردن في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T10:10+0000
2022-11-03T10:10+0000
2022-11-03T10:11+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "درسنا بالتفصيل المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بين روسيا والأردن".وتعتبر روسيا من الدول الرائدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، من خلال المؤسسة الروسية العملاقة "روساتوم"، الرائدة في هذا المجال.وتتعاون روسيا مع عدد من الدول العربية لتطوير استخدامها للطاقة الذرية لأغراض سلمية، مثل مصر والسعودية وغيرها، ويوجد حاليا مشاريع جديدة قيد الدراسة من المخطط القيام بها في المغرب العربي.
https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يعلن-عن-عقد-لقاء-مع-الملك-الأردني-لنقل-تقييمات-بوتين-حول-الأحداث-العالمية-------1069782265.html
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روسيا, العالم العربي
لافروف يكشف عن آفاق تعاون روسي أردني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
10:10 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى عمان، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين روسيا والأردن في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي
عقب انتهاء المحادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "درسنا بالتفصيل المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بين روسيا والأردن".
وأضاف لافروف: "هناك آفاق جيدة في مجال الزراعة، في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وخاصة لاستخدام النظائر للأغراض الطبية، وفي مجال البنية التحتية للنقل".
وتعتبر روسيا من الدول الرائدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، من خلال المؤسسة الروسية العملاقة "روساتوم"، الرائدة في هذا المجال.
وتتعاون روسيا مع عدد من الدول
العربية لتطوير استخدامها للطاقة الذرية لأغراض سلمية، مثل مصر والسعودية وغيرها، ويوجد حاليا مشاريع جديدة قيد الدراسة من المخطط القيام بها في المغرب العربي.