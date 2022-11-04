https://sputnikarabic.ae/20221104/أمريكا-تؤكد-احترامها-حق-ألمانيا-في-إدارة-علاقاتها-مع-الصين-بطريقتها-الخاصة-1069839882.html
أمريكا تؤكد احترامها حق ألمانيا في إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة
أمريكا تؤكد احترامها حق ألمانيا في إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، تعليقا على أول زيارة يجريها المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى بكين، إن "الولايات... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T19:48+0000
2022-11-04T19:48+0000
2022-11-04T19:48+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي في إفادة صحفية: "نحن نحترم ونقدر عادة رغبة ألمانيا في إدارة علاقاتها الثنائية مع الصين بالطريقة التي تبدو أكثر ملائمة وأنسب".ويقوم المستشار الألماني، أولاف شولتس، بزيارة رسمية للصين تستغرق يوما واحدا، ويصادف العام الحالي الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.يعد أولاف شولتس أول زعيم غربي يزور الصين منذ بداية جائحة (كوفيد-19)، كما أنها أول زيارة له إلى بكين منذ توليه منصبه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-الصيني-يقول-للمستشار-الألماني-إن-على-بلديهما-احترام-المصالح-الأساسية-لبعضهما-بعضا-1069835222.html
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الصين, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا تؤكد احترامها حق ألمانيا في إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، تعليقا على أول زيارة يجريها المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى بكين، إن "الولايات المتحدة تحترم حق ألمانيا في إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة".
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي في إفادة صحفية: "نحن نحترم ونقدر عادة رغبة ألمانيا في إدارة علاقاتها الثنائية مع الصين بالطريقة التي تبدو أكثر ملائمة وأنسب".
ويقوم المستشار الألماني، أولاف شولتس، بزيارة رسمية للصين تستغرق يوما واحدا، ويصادف العام الحالي الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
يعد أولاف شولتس أول زعيم غربي يزور الصين منذ بداية جائحة (كوفيد-19)، كما أنها أول زيارة له إلى بكين منذ توليه منصبه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.