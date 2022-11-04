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إيران تعلن أن مستثمرين قطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي في بوشهر
إيران تعلن أن مستثمرين قطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي في بوشهر
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، اليوم الأربعاء، إن المستثمرين القطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي مشترك في بوشهر جنوبي إيران. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T07:21+0000
2022-11-04T07:21+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية لمحافظة بوشهر.وأضاف رضائي أن أمير قطر تميم بن حمد وجه بأن يكون ميناء الرويس القطري سوقا للتواصل مع إيران.وأوضح أن "ميناء الرويس في قطر جاهز لبناء مستودعات كبيرة بحيث يمكن تخزين البضائع المصدرة من بوشهر في هذه المستودعات وتوزيعها في الخليج".وأشار إلى أن "القطريين مستعدون للتعاون في مجال تربية المواشي وتأسيس شركات الإنتاج الصناعي للحيوانات في بوشهر وتصدير منتجات حيوانية".وعن إمكانية تشكيل سوق اقتصادية لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة، أكد رضائي أن "الأراضي الإيرانية والقوى العاملة والاستثمارات القطرية يمكن أن تشكل سوقا اقتصاديا كبيرا لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة والعالم".
https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يصف-إيران-بـالبلد-المهم-جدا-ويدعو-دول-الخليج-إلى-التحاور-معها-1067758964.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران

إيران تعلن أن مستثمرين قطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي في بوشهر

07:21 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، اليوم الأربعاء، إن المستثمرين القطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي مشترك في بوشهر جنوبي إيران.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية لمحافظة بوشهر.
وأضاف رضائي أن أمير قطر تميم بن حمد وجه بأن يكون ميناء الرويس القطري سوقا للتواصل مع إيران.
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وأوضح أن "ميناء الرويس في قطر جاهز لبناء مستودعات كبيرة بحيث يمكن تخزين البضائع المصدرة من بوشهر في هذه المستودعات وتوزيعها في الخليج".
وأشار إلى أن "القطريين مستعدون للتعاون في مجال تربية المواشي وتأسيس شركات الإنتاج الصناعي للحيوانات في بوشهر وتصدير منتجات حيوانية".
وعن إمكانية تشكيل سوق اقتصادية لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة، أكد رضائي أن "الأراضي الإيرانية والقوى العاملة والاستثمارات القطرية يمكن أن تشكل سوقا اقتصاديا كبيرا لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة والعالم".
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