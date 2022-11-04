https://sputnikarabic.ae/20221104/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-مشروع-قرار-روسي-لمكافحة-تمجيد-النازية-1069835696.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية
تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع القرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T16:45+0000
2022-11-04T16:45+0000
2022-11-04T16:45+0000
العالم
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وحملت الوثيقة عنوان "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى، التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".وصوّتت 106 دول لصالح القرار، وصوتت 51 ضده، وامتنعت 15 دولة عن التصويت، و من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة على القرار في كانون الأول/ديسمبر.ويحث القرار الدول على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك، إذا اقتضت الظروف، بموجب القانون.بالإضافة إلى ذلك، تدين الوثيقة استخدام المواد التعليمية، وكذلك الخطاب أثناء التدريب، التي تروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.إن هذا القرار يتم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا، يجب أن توافق على المشروع بعد أن يتم دعمه من قبل اللجنة الثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20220819/أمين-عام-الناتو-يحضر-تجمع-مناصري-النازيين-الجدد--1066607737.html
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العالم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة
العالم, روسيا, منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي لمكافحة تمجيد النازية
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تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع القرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة.
وحملت الوثيقة عنوان "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة
والممارسات الأخرى، التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".
وصوّتت 106 دول لصالح القرار، وصوتت 51 ضده، وامتنعت 15 دولة عن التصويت، و من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة على القرار في كانون الأول/ديسمبر.
ويحث القرار الدول على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك، إذا اقتضت الظروف، بموجب القانون.
بالإضافة إلى ذلك، تدين الوثيقة استخدام المواد التعليمية، وكذلك الخطاب أثناء التدريب، التي تروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.
إن هذا القرار يتم تبنيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا، يجب أن توافق على المشروع بعد أن يتم دعمه من قبل اللجنة الثالثة.