https://sputnikarabic.ae/20221104/الصين-تأمل-أن-ينظر-مجلس-الأمن-بشكل-إيجابي-إلى-قرارها-بشأن-كوريا-الشمالية-1069842007.html
الصين تأمل أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي إلى قرارها بشأن كوريا الشمالية
الصين تأمل أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي إلى قرارها بشأن كوريا الشمالية
قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن مشروع القرار الذي اقترحته بكين وموسكو في مجلس الأمن بهدف تخفيف الصعوبات الإنسانية والاقتصادية في كوريا... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T21:12+0000
2022-11-04T21:12+0000
2022-11-04T21:12+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر تشانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة: "قرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، الذي قدمته الصين والاتحاد الروسي بشكل مشترك في المجلس، يهدف إلى تخفيف الوضع الإنساني (هناك)".كما يهدف القرار إلى معالجة مشكلة سبل العيش في كوريا الشمالية وتهيئة مناخ لجميع الأطراف لتعزيز الثقة المتبادلة واستئناف الحوار، بحسب تشانغ الذي أضاف أن "المسودة ما زالت مطروحة على الطاولة ونأمل أن ينظر فيها بشكل إيجابي من قبل جميع الأطراف".أجرت كوريا الشمالية يوم الخميس ثلاث تجارب إطلاق صواريخ باليستية، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، الذي يحدد مدى رحلته بنحو 750 كيلومترا (466 ميلا) مع ارتفاع أقصى يبلغ 2000 كيلومتر.إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو السابع لكوريا الشمالية هذا العام ويأتي بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ ما لا يقل عن 17 صاروخا و100 طلقة من نيران المدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر.تقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية تأتي ردا على ما تسميه استفزازات من قبل كوريا الجنوبية، التي أجرت مناورات عسكرية بشكل مستقل وكذلك بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221104/كوريا-الشمالية-تتعهد-بـأقسى-رد-على-جارتها-الجنوبية-وأمريكا-بشأن-انتهاك-السيادة-1069837089.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تأمل أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي إلى قرارها بشأن كوريا الشمالية
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قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن مشروع القرار الذي اقترحته بكين وموسكو في مجلس الأمن بهدف تخفيف الصعوبات الإنسانية والاقتصادية في كوريا الشمالية، واستئناف الحوار من أجل تسوية سياسية في شبه الجزيرة الكورية، لا يزال مطروحا على الطاولة.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر تشانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة: "قرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، الذي قدمته الصين والاتحاد الروسي بشكل مشترك في المجلس، يهدف إلى تخفيف الوضع الإنساني (هناك)".
كما يهدف القرار إلى معالجة مشكلة سبل العيش في كوريا الشمالية وتهيئة مناخ لجميع الأطراف لتعزيز الثقة المتبادلة واستئناف الحوار، بحسب تشانغ الذي أضاف أن "المسودة ما زالت مطروحة على الطاولة ونأمل أن ينظر فيها بشكل إيجابي من قبل جميع الأطراف".
أجرت كوريا الشمالية يوم الخميس ثلاث تجارب إطلاق صواريخ باليستية، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، الذي يحدد مدى رحلته بنحو 750 كيلومترا (466 ميلا) مع ارتفاع أقصى يبلغ 2000 كيلومتر.
إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو السابع لكوريا الشمالية هذا العام ويأتي بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ ما لا يقل عن 17 صاروخا
و100 طلقة من نيران المدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر.
تقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية تأتي ردا على ما تسميه استفزازات من قبل كوريا الجنوبية
، التي أجرت مناورات عسكرية بشكل مستقل وكذلك بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان.