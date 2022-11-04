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https://sputnikarabic.ae/20221104/الصين-تدرك-ذلك-جيدا-البنتاغون-يزعم-أن-أمريكا-هي-الأكثر-قدرة-عسكريا-في-العالم-1069837263.html
"الصين تدرك ذلك جيدا"... البنتاغون يزعم أن أمريكا هي الأكثر قدرة عسكريا في العالم
"الصين تدرك ذلك جيدا"... البنتاغون يزعم أن أمريكا هي الأكثر قدرة عسكريا في العالم
زعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة عسكريا في العالم، وأن الصين تدرك ذلك جيدا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T17:55+0000
2022-11-04T17:55+0000
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واشنطن - سبوتنيك. قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، كولن كال، اليوم الجمعة: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الولايات المتحدة هي الجيش الأكثر قدرة في العالم، ولا أعتقد أن الصين تشك في ذلك، في الواقع. أعتقد أن الصين تدرك تمامًا قدراتنا".والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان إن "العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم. ويتوقع المجتمع الدولي بشكل عام أن يرى تطورا مستقرا لهذه العلاقة".وكانت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد اعتبرت مؤخرا أن "الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل".كما حذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.
https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تؤكد-أنه-لن-ينجح-ابتزاز-أمريكا-النووي-معها-1069584826.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن

"الصين تدرك ذلك جيدا"... البنتاغون يزعم أن أمريكا هي الأكثر قدرة عسكريا في العالم

17:55 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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زعمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة عسكريا في العالم، وأن الصين تدرك ذلك جيدا.
واشنطن - سبوتنيك. قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، كولن كال، اليوم الجمعة: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الولايات المتحدة هي الجيش الأكثر قدرة في العالم، ولا أعتقد أن الصين تشك في ذلك، في الواقع. أعتقد أن الصين تدرك تمامًا قدراتنا".
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان إن "العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم. ويتوقع المجتمع الدولي بشكل عام أن يرى تطورا مستقرا لهذه العلاقة".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
الصين تؤكد أنه لن ينجح ابتزاز أمريكا النووي معها
28 أكتوبر, 15:38 GMT
وحذر من أنه "يجب ألا تحاول الولايات المتحدة التعامل مع الصين من موقع قوة أو محاولة قمع واحتواء تنمية الصين".
وكانت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد اعتبرت مؤخرا أن "الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل".
كما حذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.
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