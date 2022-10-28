https://sputnikarabic.ae/20221028/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة-تمر-بـ-منعطف-حاسم-1069585823.html

وزير الخارجية الصيني يقول إن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ "منعطف حاسم"

وزير الخارجية الصيني يقول إن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بـ "منعطف حاسم"

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بـ "منعطف حاسم" وإن المجتمع الدولي بشكل عام يتطلع إلى أن يطور البلدان علاقة... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T16:30+0000

2022-10-28T16:30+0000

2022-10-28T16:30+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأظهر بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية أن وانغ يي أبلغ السفير الأمريكي الجديد لدى بكين نيكولاس بيرنز، أن بإمكانه أن يصبح جسرا يربط بين البلدين، بحسب موقع "تشاينا ديلي".وتابع وزير الخارجية الصيني: "العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمنعطف حاسم، حيث يتوقع المجتمع الدولي بشكل عام تنمية مطردة للعلاقات الصينية الأمريكية".وأضاف: "بصفتهما دولتين رئيسيتين، يجب ألا تحاول الولايات المتحدة بعد الآن التعامل مع الصين من وجهة نظر القوة ، ويجب ألا تحاول دائما قمع واحتواء تنمية الصين".وتابع مخاطبا السفير الأمريكي: "بصفتك سفير الولايات المتحدة لدى الصين أتمنى أن تصبح جسرا ورابطا بين واشنطن وبكين".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكدت الصين، أن "المراجعة الخاصة بأمريكا بشأن موقفها النووي لعام 2022"، والتي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، تنبثق بشدة من ‏الحرب الباردة وعقلية المحصل الصفري.‏وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، أن المراجعة الأمريكية "تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أمريكا الجيوسياسية".وقال: "من الواضح أن هذا يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي"، مؤكدا أن "الصين لديها القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية، ولن ينجح ابتزاز الولايات المتحدة النووي مع الصين".وحثت الصين أمريكا على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي، والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والسلام والأمن العالميين".وذكرت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الخميس، أن "الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأمريكي وتشكيله للمستقبل".كما حذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.

https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تؤكد-أنه-لن-ينجح-ابتزاز-أمريكا-النووي-معها-1069584826.html

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