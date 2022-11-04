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https://sputnikarabic.ae/20221104/بلينكن-يؤكد-للرئيس-الفلسطيني-سعي-واشنطن-لتهدئة-التصعيد-في-الضفة-1069838316.html
بلينكن يؤكد للرئيس الفلسطيني سعي واشنطن لتهدئة التصعيد في الضفة
بلينكن يؤكد للرئيس الفلسطيني سعي واشنطن لتهدئة التصعيد في الضفة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تبذل جهودا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد في الضفة الغربية. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T18:22+0000
2022-11-04T18:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
أخبار الضفة الغربية
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).وأطلع عباس بلينكن "على الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات، من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، وعنف مستوطنين، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من انتهاكات"، بحسب المصدر ذاته.وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته للإدارة الأمريكية "بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".من جانبه، أكد بلينكن أن الإدارة الأمريكية "تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا".وكان بلينكن قد عبر في وقت سابق من اليوم الجمعة، خلال اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عن قلق بلاده "العميق" من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية، في أحدث حلقات التوتر.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221104/واشنطن-تعرب-لإسرائيل-عن-قلقها-العميق-من-الأوضاع-في-الضفة-الغربية-1069833979.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار الضفة الغربية

بلينكن يؤكد للرئيس الفلسطيني سعي واشنطن لتهدئة التصعيد في الضفة

18:22 GMT 04.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تبذل جهودا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد في الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وأطلع عباس بلينكن "على الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات، من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، وعنف مستوطنين، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من انتهاكات"، بحسب المصدر ذاته.
وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته للإدارة الأمريكية "بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
من جانبه، أكد بلينكن أن الإدارة الأمريكية "تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
واشنطن تعرب لإسرائيل عن "قلقها العميق" من الأوضاع في الضفة الغربية
15:56 GMT
وكان بلينكن قد عبر في وقت سابق من اليوم الجمعة، خلال اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عن قلق بلاده "العميق" من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية، في أحدث حلقات التوتر.
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
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