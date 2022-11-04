https://sputnikarabic.ae/20221104/تركيا-تعلن-قرب-إتمام-صفقة-مقاتلات-إف-16-1069822136.html
تركيا تعلن قرب إتمام صفقة مقاتلات "إف-16"
تركيا تعلن قرب إتمام صفقة مقاتلات "إف-16"
أعلنت تركيا أن صفقة مقاتلات "إف-16" مع الولايات المتحدة قد ترى النور قريبا، وذلك بعد فشل صفقة مقاتلات "إف-35". 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T10:16+0000
2022-11-04T10:16+0000
2022-11-04T10:16+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:191:1600:1091_1920x0_80_0_0_0e37f50d0365cbc977fda75d95f1bd2b.jpg
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، في مقابلة مع "سي إن إن ترك"، الخميس، إن عملية الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لبلاده تسير على ما يرام.ووصف كالين جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام الصفقة بأنها "جهود صادقة"، مؤكدا أنه من الصعب توقع أي شيء، مرجحًا الانتهاء من الصفقة في غضون شهرين.وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد قدمت طلبا إلى واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات "إف-35".في سبتمبر/أيلول الماضي، صرح أردوغان بأنه تلقى ردود فعل إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل للصفقة.وبسبب شراء أنقرة أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، توترت العلاقات التركية الأمريكية، ورفض الكونغرس إدراج تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وتخشى أنقرة من أن الكونغرس قد يعرقل لنفس السبب صفقة الطائرات إف-16.
https://sputnikarabic.ae/20221008/صحيفة-تركيا-تفكر-بشراء-مقاتلات-تايفون-بدل-إف-16-الأمريكية-1068761435.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:41:1600:1241_1920x0_80_0_0_f121ec3983e00bd42c42773a6373d6f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تعلن قرب إتمام صفقة مقاتلات "إف-16"
تابعنا عبر
أعلنت تركيا أن صفقة مقاتلات "إف-16" مع الولايات المتحدة قد ترى النور قريبا، وذلك بعد فشل صفقة مقاتلات "إف-35".
وقال
المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، في مقابلة مع "سي إن إن ترك"، الخميس، إن عملية الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لبلاده تسير على ما يرام.
ووصف كالين جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام الصفقة بأنها "جهود صادقة"، مؤكدا أنه من الصعب توقع أي شيء، مرجحًا الانتهاء من الصفقة في غضون شهرين.
وكانت تركيا
، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد قدمت طلبا إلى واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات "إف-35".
في سبتمبر/أيلول الماضي، صرح أردوغان بأنه تلقى ردود فعل إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل للصفقة.
وبسبب شراء أنقرة أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، توترت العلاقات التركية الأمريكية، ورفض الكونغرس إدراج تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وتخشى أنقرة من أن الكونغرس قد يعرقل لنفس السبب صفقة الطائرات إف-16
.