عربي
https://sputnikarabic.ae/20221104/تركيا-تعلن-قرب-إتمام-صفقة-مقاتلات-إف-16-1069822136.html
تركيا تعلن قرب إتمام صفقة مقاتلات "إف-16"
تركيا تعلن قرب إتمام صفقة مقاتلات "إف-16"
أعلنت تركيا أن صفقة مقاتلات "إف-16" مع الولايات المتحدة قد ترى النور قريبا، وذلك بعد فشل صفقة مقاتلات "إف-35". 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T10:16+0000
2022-11-04T10:16+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:191:1600:1091_1920x0_80_0_0_0e37f50d0365cbc977fda75d95f1bd2b.jpg
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، في مقابلة مع "سي إن إن ترك"، الخميس، إن عملية الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لبلاده تسير على ما يرام.ووصف كالين جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام الصفقة بأنها "جهود صادقة"، مؤكدا أنه من الصعب توقع أي شيء، مرجحًا الانتهاء من الصفقة في غضون شهرين.وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد قدمت طلبا إلى واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات "إف-35".في سبتمبر/أيلول الماضي، صرح أردوغان بأنه تلقى ردود فعل إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل للصفقة.وبسبب شراء أنقرة أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، توترت العلاقات التركية الأمريكية، ورفض الكونغرس إدراج تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وتخشى أنقرة من أن الكونغرس قد يعرقل لنفس السبب صفقة الطائرات إف-16.
https://sputnikarabic.ae/20221008/صحيفة-تركيا-تفكر-بشراء-مقاتلات-تايفون-بدل-إف-16-الأمريكية-1068761435.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101823/47/1018234743_0:41:1600:1241_1920x0_80_0_0_f121ec3983e00bd42c42773a6373d6f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن قرب إتمام صفقة مقاتلات "إف-16"

10:16 GMT 04.11.2022
© flickr.com / Defence Imagesمقاتلة تركية من طراز "اف-16"
مقاتلة تركية من طراز اف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© flickr.com / Defence Images
تابعنا عبرTelegram
أعلنت تركيا أن صفقة مقاتلات "إف-16" مع الولايات المتحدة قد ترى النور قريبا، وذلك بعد فشل صفقة مقاتلات "إف-35".
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، في مقابلة مع "سي إن إن ترك"، الخميس، إن عملية الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لبلاده تسير على ما يرام.
ووصف كالين جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتمام الصفقة بأنها "جهود صادقة"، مؤكدا أنه من الصعب توقع أي شيء، مرجحًا الانتهاء من الصفقة في غضون شهرين.
وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد قدمت طلبا إلى واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات "إف-35".
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تايفون (Typhoon) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
صحيفة: تركيا تفكر بشراء مقاتلات "تايفون" بدل "إف-16" الأمريكية
8 أكتوبر, 09:40 GMT
في سبتمبر/أيلول الماضي، صرح أردوغان بأنه تلقى ردود فعل إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل للصفقة.
وبسبب شراء أنقرة أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، توترت العلاقات التركية الأمريكية، ورفض الكونغرس إدراج تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وتخشى أنقرة من أن الكونغرس قد يعرقل لنفس السبب صفقة الطائرات إف-16.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала