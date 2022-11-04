https://sputnikarabic.ae/20221104/رئيسي-يقول-إن-الولايات-المتحدة-تتدخل-عسكريا-في-بلدان-العالم-باسم-الديمقراطية-وهذا-من-أبشع-أعمالها-1069812126.html
رئيسي يقول إن الولايات المتحدة تتدخل عسكريا في بلدان العالم باسم الديمقراطية وهذا من أبشع أعمالها
رئيسي يقول إن الولايات المتحدة تتدخل عسكريا في بلدان العالم باسم الديمقراطية وهذا من أبشع أعمالها
وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التدخلات العسكرية الأمريكية في بلدان العالم باسم الديمقراطية بأنها من أبشع أعمال الولايات المتحدة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T08:03+0000
2022-11-04T08:03+0000
2022-11-04T08:03+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيسي، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الإيراني لمقارعة الاستكبار العالمي: "التدخلات العسكرية في بلدان العالم باسم الديمقراطية من أبشع أعمال الولايات المتحدة".وأضاف رئيسي: "(الرئيس الأمريكي جو) بايدن أدلى بتصريحات حول تحرير إيران ولعله كان مشوش الذهن، وأنا أقول لبايدن إن إيران تحررت قبل 43 عاما ولن تكون بقرة حلوبا لكم".وأكد رئيسي أن "دور إيران في معادلات المنطقة مهم وكبير والأعداء يريدون اليوم استهداف وحدتنا، الأمريكيون يريدون عزل إيران وتصفير صادراتها النفطية لكنهم فشلوا".وكانت إيران أعلنت مؤخرا، عن "رفع دعوى قضائية في محكمة العدل في طهران ضد أمريكا بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221102/إيران-تقول-إن-العالم-سيكون-مكانا-أجمل-بكثير-دون-أمريكا-1069739346.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
رئيسي يقول إن الولايات المتحدة تتدخل عسكريا في بلدان العالم باسم الديمقراطية وهذا من أبشع أعمالها
تابعنا عبر
وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التدخلات العسكرية الأمريكية في بلدان العالم باسم الديمقراطية بأنها من أبشع أعمال الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيسي، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الإيراني لمقارعة الاستكبار العالمي: "التدخلات العسكرية في بلدان العالم باسم الديمقراطية من أبشع أعمال الولايات المتحدة".
وأضاف رئيسي: "(الرئيس الأمريكي جو) بايدن أدلى بتصريحات حول تحرير إيران ولعله كان مشوش الذهن، وأنا أقول لبايدن إن إيران تحررت قبل 43 عاما ولن تكون بقرة حلوبا لكم".
وأكد رئيسي
أن "دور إيران في معادلات المنطقة مهم وكبير والأعداء يريدون اليوم استهداف وحدتنا، الأمريكيون يريدون عزل إيران وتصفير صادراتها النفطية لكنهم فشلوا".
وكانت إيران أعلنت مؤخرا، عن "رفع دعوى قضائية في محكمة العدل في طهران ضد أمريكا
بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران".