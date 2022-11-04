https://sputnikarabic.ae/20221104/رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يعتزم-الاستقالة-مع-رحيل-حكومة-لابيد-1069840926.html
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعتزم الاستقالة مع رحيل حكومة لابيد
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعتزم الاستقالة مع رحيل حكومة لابيد
أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، مساء اليوم، أنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه مع نهاية عمل حكومة رئيس الوزراء يائير لابيد. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T20:29+0000
2022-11-04T20:29+0000
2022-11-04T20:31+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_0:50:5184:2966_1920x0_80_0_0_223507a6e72c7e9983e50f594e240dfa.jpg
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسرائيل، الثلاثاء الماضي، حصول معسكر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست ما يؤهله بسهولة لتشكيل الحكومة المقبلة.وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلة الرسمية، أن حولتا أبلغ لابيد أنه سيقدم استقالته مع نهاية عمل الحكومة، وهو ما يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين.وحولتا (46 عاما) هو رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي منذ أغسطس/ آب 2021، خلفا لمائير بن شبات، وسبق أن تولى مناصب مهمة في جهاز الموساد بينها رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات.ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة حولتا، رون ديرمر، الذي شغل منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة ويعتبر مقربا من نتنياهو، وكذلك اللواء إيال زمير، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو عندما كان رئيسا للوزراء (2009-2021).ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي هي هيئة تأسست في مكتب رئيس الوزراء في مارس/ آذار 1999، في نهاية الولاية الأولى لنتنياهو كرئيس للوزراء. تم إنشاء المجلس وفقا للتوصية المقدمة كجزء من الدروس المستفادة من حرب "يوم الغفران" (6 أكتوبر 1973).
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103554/07/1035540733_582:0:4602:3015_1920x0_80_0_0_2f2a5c633ab03847619bb97b811b06ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعتزم الاستقالة مع رحيل حكومة لابيد
20:29 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 20:31 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، مساء اليوم، أنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه مع نهاية عمل حكومة رئيس الوزراء يائير لابيد.
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية
التي جرت في إسرائيل، الثلاثاء الماضي، حصول معسكر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست ما يؤهله بسهولة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت قناة
"كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلة الرسمية، أن حولتا أبلغ لابيد أنه سيقدم استقالته مع نهاية عمل الحكومة، وهو ما يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين.
وحولتا (46 عاما) هو رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي
منذ أغسطس/ آب 2021، خلفا لمائير بن شبات، وسبق أن تولى مناصب مهمة في جهاز الموساد بينها رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة حولتا، رون ديرمر، الذي شغل منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة ويعتبر مقربا من نتنياهو، وكذلك اللواء إيال زمير، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو عندما كان رئيسا للوزراء (2009-2021).
ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي هي هيئة تأسست في مكتب رئيس الوزراء في مارس/ آذار 1999، في نهاية الولاية الأولى لنتنياهو كرئيس للوزراء. تم إنشاء المجلس وفقا للتوصية المقدمة كجزء من الدروس المستفادة من حرب "يوم الغفران" (6 أكتوبر 1973).