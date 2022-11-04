https://sputnikarabic.ae/20221104/فيفا-يطالب-المنتخبات-المشاركة-في-كأس-العالم-بترك-أمور-السياسة-جانبا-1069827816.html
"فيفا" يطالب المنتخبات المشاركة في كأس العالم بترك أمور "السياسة" جانبا
"فيفا" يطالب المنتخبات المشاركة في كأس العالم بترك أمور "السياسة" جانبا
وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة إلى المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:09+0000
2022-11-04T13:09+0000
2022-11-04T13:09+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن "فيفا" طالب من جميع الاتحادات الكروية المشاركة في "المونديال"، بترك أمور السياسة جانبا.وأضافت الشبكة التي اطلعت على الرسالة، أن فيفا أكد في رسالته ضرورة تفادي أي مواقف سياسية خلال البطولة، والتركيز على المنافسة النزيهة رياضيا.وأوضحت أن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، قال في الرسالة المذكورة: "دعونا نركز الآن على كرة القدم، نحن نعلم أن هذه اللعبة لا تعيش في فراغ، ونحن ندرك ذلك أيضا".وتابع: "دع كرة القدم تحتل الصدارة، فإن التنوع هو واحد من أعظم نقاط القوة في العالم، ويجب احترام ذلك، لا يوجد شعب أو ثقافة أفضل من الآخر، وهذا أيضا من قيم كرة القدم".ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022"، خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221025/أوكرانيا-تطالب-باستبعاد-روسيا-من-فيفا-ويويفا-1069439241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, بطولة كأس العالم 2022
"فيفا" يطالب المنتخبات المشاركة في كأس العالم بترك أمور "السياسة" جانبا
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وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة إلى المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022.
وذكرت
شبكة "سكاي سبورت" أن "فيفا" طالب من جميع الاتحادات الكروية المشاركة في "المونديال"، بترك أمور السياسة جانبا.
وأضافت الشبكة التي اطلعت على الرسالة، أن فيفا أكد في رسالته ضرورة تفادي أي مواقف سياسية خلال البطولة، والتركيز على المنافسة النزيهة رياضيا.
وأوضحت أن رئيس "فيفا
" جياني إنفانتينو، قال في الرسالة المذكورة: "دعونا نركز الآن على كرة القدم، نحن نعلم أن هذه اللعبة لا تعيش في فراغ، ونحن ندرك ذلك أيضا".
وأردف: "هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات طبيعة سياسية في جميع أنحاء العالم. ولكن من فضلك لا تدع كرة القدم تنجذب إلى كل المعارك الأيديولوجية أو السياسية الموجودة".
وتابع: "دع كرة القدم تحتل الصدارة، فإن التنوع هو واحد من أعظم نقاط القوة في العالم، ويجب احترام ذلك، لا يوجد شعب أو ثقافة أفضل من الآخر، وهذا أيضا من قيم كرة القدم".
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم "قطر 2022"
، خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.