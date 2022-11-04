https://sputnikarabic.ae/20221104/قبل-انتخابات-التجديد-النصفي-في-أمريكا-معدل-البطالة-مازال-قريبا-من-أدنى-مستوى-له-خلال-50-عاما-1069830530.html
قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا... معدل البطالة ما زال قريبا من أدنى مستوى له خلال 50 عاما
قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا... معدل البطالة ما زال قريبا من أدنى مستوى له خلال 50 عاما
أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 3.7 في المئة، وذلك في آخر تقرير وظائف قبل إقامة... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T14:48+0000
2022-11-04T14:48+0000
2022-11-04T14:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
مجتمع
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وبتلك النسبة، لا يزال معدل البطالة في أمريكا قريبا من أدنى مستوى له خلال 50 عاما، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى، في محاولة لإبطاء الاستثمار وخفض التضخم، وهي خطوة يتوقع الاقتصاديون والبنك الاحتياطي الفيدرالي أن التوظيف سيدفع ثمنها في النهاية، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وحتى الآن، يبدو أن تصرفات البنك الاحتياطي الفيدرالي - وهي الأكثر تشددا منذ ثمانينيات القرن الماضي - كان لها تأثير ضئيل على سوق الوظائف الأمريكية الساخن.يشار إلى أن عددا من شركات التكنولوجيا الأمريكية بدأت، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في عمليات تسريح لموظفيها، من أبرزها شركة "تويتر" الأمريكية، التي أجرت تسريحا جماعيا، اليوم الجمعة، بعد استحواذ الملياردير، إيلون ماسك، عليها، كما قررت شركة "أمازون" تجميد التوظيف لديها، فيما أعلن تطبيق "ليفت" لخدمات النقل عن تسريح عدد كبير من عماله.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حالة الاقتصاد هي القضية الأولى بالنسبة للناخبين في انتخابات التجديد النصفي، والتي تفتقر إلى الثقة في القيادة الاقتصادية للرئيس الأمريكي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20221017/خبير-اقتصادي-حائز-على-جائزة-نوبل-لعام-2022-يحذر-من-أن-أمريكا-معرضة-لأزمة-مالية-حقيقية-1069146535.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, مجتمع
قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا... معدل البطالة ما زال قريبا من أدنى مستوى له خلال 50 عاما
14:48 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 3.7 في المئة، وذلك في آخر تقرير وظائف قبل إقامة انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع المقبل.
وبتلك النسبة، لا يزال معدل البطالة في أمريكا قريبا من أدنى مستوى له خلال 50 عاما، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى، في محاولة لإبطاء الاستثمار وخفض التضخم، وهي خطوة يتوقع الاقتصاديون والبنك الاحتياطي الفيدرالي أن التوظيف سيدفع ثمنها في النهاية، وفقا لصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
وحتى الآن، يبدو أن تصرفات البنك الاحتياطي الفيدرالي - وهي الأكثر تشددا منذ ثمانينيات القرن الماضي - كان لها تأثير ضئيل على سوق الوظائف الأمريكية الساخن.
يشار إلى أن عددا من شركات التكنولوجيا الأمريكية بدأت، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في عمليات تسريح لموظفيها، من أبرزها شركة "تويتر" الأمريكية، التي أجرت تسريحا جماعي
ا، اليوم الجمعة، بعد استحواذ الملياردير، إيلون ماسك، عليها، كما قررت شركة "أمازون" تجميد التوظيف لديها، فيما أعلن تطبيق "ليفت" لخدمات النقل عن تسريح عدد كبير من عماله.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حالة الاقتصاد هي القضية الأولى بالنسبة للناخبين في انتخابات التجديد النصفي، والتي تفتقر إلى الثقة في القيادة الاقتصادية للرئيس الأمريكي، جو بايدن.