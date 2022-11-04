https://sputnikarabic.ae/20221104/ناسا-تحاول-إطلاق-رحلتها-غير-المأهولة-إلى-القمر-من-جديد-في-14-نوفمبر-1069842619.html

‏"ناسا" تحاول إطلاق رحلتها غير المأهولة إلى القمر من جديد في 14 نوفمبر

‏"ناسا" تحاول إطلاق رحلتها غير المأهولة إلى القمر من جديد في 14 نوفمبر

عاد الصاروخ "آرتيمس-1" التابع لوكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية إلى المنصة الخاصة به، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لإجراء محاولة ‏جديدة لإطلاقه في رحلة غير... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T21:43+0000

2022-11-04T21:43+0000

2022-11-04T21:43+0000

ناسا

مجتمع

منوعات

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وغادر الصاروخ البالغ طوله 98 مترا حظيرته في منتصف الليل، وأكمل رحلة مسافتها 6.4 كيلومترات، بعد شروق الشمس بقليل اليوم الجمعة، وفقا لموقع "سبيس".وتهدف "ناسا" إلى محاولة إطلاق صاروخها "آرتيمس-1" مجددا في يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي سيحمل كبسولة طاقم فارغة لتدور حول القمر، ثم العودة في اختبار طيران دراماتيكي، وذلك قبل أن يصعد رواد الفضاء على متن رحلة مأهولة في غضون عامين.وتعد هذه أكبر خطوة لوكالة "ناسا" حتى الآن لإعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2025، منذ آخر آخر هبوط بشري قامت به على سطح القمر، وكان ذلك بتاريخ 17 ديسمبر عام 1972.وأدى تسرب الوقود إلى توقف صاروخ "آرتيمس-1" عن العمل منذ شهر أغسطس/ آب، بعد ذلك أجبره الإعصار "إيان" على العودة إلى حظيرة الطائرات في مركز كينيدي للفضاء في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، وفي خلال تلك الفترة استغلت وكالة الفضاء الأمريكية الوقت لإجراء إصلاحات به.وقال أحد كبار المديرين في "ناسا"، كليف لانهام، إن الوكالة لا تزال لا تعرف سبب استمرار تسرب الهيدروجين في كل مرة يتم فيها تشغيل الصاروخ بالوقود، لكن المهندسين واثقون من قدرتهم على إدارة أي تسريبات مستقبلية.

https://sputnikarabic.ae/20221001/ناسا-تؤجل-إطلاق-مهمتها-إلى-القمر-حتى-نوفمبر-1068472659.html

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