https://sputnikarabic.ae/20221104/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تتحدث-عن-العواقب-التي-تواجهها-دول-مجموعة-السبع-نتيجة-تقديم-المساعدة-لأوكرانيا-1069840534.html
وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع نتيجة تقديم المساعدة لأوكرانيا
وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع نتيجة تقديم المساعدة لأوكرانيا
قيمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة مع الصحفيين، العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع إثر تقديم المساعدة لأوكرانيا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T20:25+0000
2022-11-04T20:25+0000
2022-11-04T20:25+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063156088_0:0:2839:1597_1920x0_80_0_0_7ec69175587df3d771f70781efee3db3.jpg
وقالت بيربوك إن "الدول الأعضاء في مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) وضعت مختلف القضايا جانبا، مركزة على مساعدة كييف".وأشارت بيربوك إلى أن "أوكرانيا تلقت في الأشهر الأخيرة مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات".وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك في وقت سابق من اليوم الجمعة إن "دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".وقال الوزراء في بيان مشترك: "سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة".بالإضافة إلى ذلك، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إنهم "يواصلون حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج".
https://sputnikarabic.ae/20221103/ألمانيا-تطالب-رعاياها-بمغادرة-إيران-حتى-لا-يتعرضوا-لـ-اعتقالات-تعسفية-1069792774.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063156088_165:0:2717:1914_1920x0_80_0_0_9cab1ae38d601a7b48bc3fea74e92aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع نتيجة تقديم المساعدة لأوكرانيا
تابعنا عبر
قيمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة مع الصحفيين، العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع إثر تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وقالت بيربوك إن "الدول الأعضاء في مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) وضعت مختلف القضايا جانبا، مركزة على مساعدة كييف".
"نعم، ولهذا السبب تركنا بوعي تام العديد من المهام الأخرى جانباً".
وأشارت بيربوك إلى أن "أوكرانيا تلقت في الأشهر الأخيرة مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات".
وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك في وقت سابق من اليوم الجمعة إن "دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".
وقال الوزراء في بيان مشترك: "سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة".
بالإضافة إلى ذلك
، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إنهم "يواصلون حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج".