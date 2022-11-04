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وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع نتيجة تقديم المساعدة لأوكرانيا
وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع نتيجة تقديم المساعدة لأوكرانيا
قيمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة مع الصحفيين، العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع إثر تقديم المساعدة لأوكرانيا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T20:25+0000
2022-11-04T20:25+0000
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وقالت بيربوك إن "الدول الأعضاء في مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) وضعت مختلف القضايا جانبا، مركزة على مساعدة كييف".وأشارت بيربوك إلى أن "أوكرانيا تلقت في الأشهر الأخيرة مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات".وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك في وقت سابق من اليوم الجمعة إن "دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".وقال الوزراء في بيان مشترك: "سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة".بالإضافة إلى ذلك، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إنهم "يواصلون حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج".
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث عن العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع نتيجة تقديم المساعدة لأوكرانيا

20:25 GMT 04.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قيمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة مع الصحفيين، العواقب التي تواجهها دول مجموعة السبع إثر تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وقالت بيربوك إن "الدول الأعضاء في مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) وضعت مختلف القضايا جانبا، مركزة على مساعدة كييف".

"نعم، ولهذا السبب تركنا بوعي تام العديد من المهام الأخرى جانباً".

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وأشارت بيربوك إلى أن "أوكرانيا تلقت في الأشهر الأخيرة مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات".
وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك في وقت سابق من اليوم الجمعة إن "دول مجموعة السبع تخطط لاستكمال الخطوات لفرض قيود على أسعار النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".
وقال الوزراء في بيان مشترك: "سنكمل فرض سقف أسعار على النفط الروسي المنقول بحرا في الأسابيع المقبلة".
بالإضافة إلى ذلك، قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إنهم "يواصلون حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج".
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