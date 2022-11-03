https://sputnikarabic.ae/20221103/ألمانيا-تطالب-رعاياها-بمغادرة-إيران-حتى-لا-يتعرضوا-لـ-اعتقالات-تعسفية-1069792774.html

ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة إيران حتى لا يتعرضوا لـ "اعتقالات تعسفية"

ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة إيران حتى لا يتعرضوا لـ "اعتقالات تعسفية"

طلبت وزارة الخارجية الألمانية من مواطنيها مغادرة إيران، خوفًا من تعرضهم لما وصفته بـ "الاعتقالات التعسفية". 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T13:56+0000

2022-11-03T13:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الألمانية في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "نطالب المواطنين الألمان مغادرة إيران"، مضيفة: "هناك خطر ملموس يتمثل في التعرض للاعتقال التعسفي والاستجواب والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة".وتابعت الخارجية الألمانية، بحسب البيان: "قبل كل شيء، فإن مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسيتين الإيرانية والألمانية معرضون للخطر"، مشيرا إلى أنه في الماضي القريب كان هناك عدد كبير من الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الأجانب.واحتجزت السلطات الإيرانية، في الآونة الأخيرة، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.وفي الـ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا في طهران هانز إيدو موتسيل، بسبب ما وصفته بـ "تصريحات تحريضية" أدلى بها بعض المسؤولين الألمان حول الأوضاع الداخلية في إيران.وتشهد إيران احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما تم احتجازها على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب عدم ارتداء الحجاب.وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني تعرضت لوعكة صحية أدت إلى وفاتها أثناء وجودها مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.

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