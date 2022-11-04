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https://sputnikarabic.ae/20221104/5-أعضاء-في-الكنيست-الإسرائيلي-الجديد-لديهم-57-ولدا-1069835456.html
5 أعضاء في الكنيست الإسرائيلي الجديد لديهم 57 ولدا
5 أعضاء في الكنيست الإسرائيلي الجديد لديهم 57 ولدا
كشف موقع عبري، أن 5 من أعضاء الكنيست الجديد، من الأحزاب الدينية لديهم 57 ولدا، ما يمثل زيادة كبيرة في متوسط ​​عدد أولاد النواب المنتخبين. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T16:37+0000
2022-11-04T16:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الكنيست الإسرائيلي
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وتعارض الأحزاب الدينية واليمين الإسرائيلي بشكل عام تحديد النسل، ويدعون إلى زيادة الإنجاب لا سيما بين أوساط المستوطنين.وبحسب موقع "واللا" العبري فإن عضو الكنيست، يسرائيل أيخلير، رئيس كتلة "يهدوت هتوراه" يتصدر القائمة.يعيش أيخلير البالغ من العمر 67 عاما في القدس ولديه 14 ولدا.ويحل ثانيا، عضو الكنيست، مئير بروش، النائب عن "يهدوت هتوراه"، ويبلغ من العمر 67 عاما ويعيش في القدس ولديه 12 ولدا.وتعتبر النائبة في الكنيست أوريت ستروك عن "الصهيونية الدينية" أحد قادة الاستيطان اليهودي في الخليل جنوبي الضفة الغربية ولديها 11 ولدا.ويبلغ عضو الكنيست "آفي ماعوز" من العمر 66 عاما، وهو نائب عن "الصهيونية الدينية"، ويعيش معوز في مدينة داود بالقدس ولديه عشرة أولاد.وتقيم النائبة في الكنيست ليمور سون هار ميليخ (43 عاما) من حزب "الصهيونية الدينية" في مستوطنة "حوميش" شمالي الضفة الغربية ولديها 10 أولاد.يشار إلى أن أكثر من نصف أعضاء الائتلاف الحكومي المتوقع تشكيله في إسرائيل من الدينيين والحريديم (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، 18 منهم أعضاء في الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة "شاس" و"يهدوت هتوراه"، فيما يضم الكنيست عشرة نواب من المستوطنين.وحصل معسكر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي على 64 مقعدا في الكنيست من أصل 120 ما يؤهله لتشكيل حكومة من أقصى اليمين.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، و"الصهيونية الدينية".
https://sputnikarabic.ae/20221104/أكبر-عدد-من-المستوطنين-والحريديم-ملامح-الكنيست-والحكومة-الإسرائيلية-المقبلة-1069831505.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي

5 أعضاء في الكنيست الإسرائيلي الجديد لديهم 57 ولدا

16:37 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 16:38 GMT 04.11.2022)
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
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كشف موقع عبري، أن 5 من أعضاء الكنيست الجديد، من الأحزاب الدينية لديهم 57 ولدا، ما يمثل زيادة كبيرة في متوسط ​​عدد أولاد النواب المنتخبين.
وتعارض الأحزاب الدينية واليمين الإسرائيلي بشكل عام تحديد النسل، ويدعون إلى زيادة الإنجاب لا سيما بين أوساط المستوطنين.
وبحسب موقع "واللا" العبري فإن عضو الكنيست، يسرائيل أيخلير، رئيس كتلة "يهدوت هتوراه" يتصدر القائمة.
يعيش أيخلير البالغ من العمر 67 عاما في القدس ولديه 14 ولدا.
ويحل ثانيا، عضو الكنيست، مئير بروش، النائب عن "يهدوت هتوراه"، ويبلغ من العمر 67 عاما ويعيش في القدس ولديه 12 ولدا.
وتعتبر النائبة في الكنيست أوريت ستروك عن "الصهيونية الدينية" أحد قادة الاستيطان اليهودي في الخليل جنوبي الضفة الغربية ولديها 11 ولدا.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
أكبر عدد من المستوطنين و"الحريديم"... ملامح الكنيست والحكومة الإسرائيلية المقبلة
15:22 GMT
ويبلغ عضو الكنيست "آفي ماعوز" من العمر 66 عاما، وهو نائب عن "الصهيونية الدينية"، ويعيش معوز في مدينة داود بالقدس ولديه عشرة أولاد.
وتقيم النائبة في الكنيست ليمور سون هار ميليخ (43 عاما) من حزب "الصهيونية الدينية" في مستوطنة "حوميش" شمالي الضفة الغربية ولديها 10 أولاد.
يشار إلى أن أكثر من نصف أعضاء الائتلاف الحكومي المتوقع تشكيله في إسرائيل من الدينيين والحريديم (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، 18 منهم أعضاء في الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة "شاس" و"يهدوت هتوراه"، فيما يضم الكنيست عشرة نواب من المستوطنين.
وحصل معسكر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي على 64 مقعدا في الكنيست من أصل 120 ما يؤهله لتشكيل حكومة من أقصى اليمين.
ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، و"الصهيونية الدينية".
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