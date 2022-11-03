عربي
https://sputnikarabic.ae/20221103/تكتل-نتنياهو-يفوز-بأغلبية-مقاعد-الكنيست-الإسرائيلي-1069802613.html
تكتل نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي
تكتل نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي
فاز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات العامة التي أُجريت الثلاثاء الماضي. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T17:59+0000
2022-11-03T17:59+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3c5b7005bd797a9967b1963004275f36.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأظهرت نتائج فرز الأصوات النهائية اليوم الخميس، حسبما أقرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فوز تكتل نتنياهو بـ 64 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.وأوضحت اللجنة في بيان، يوم أمس الأربعاء أن "نسبة التصويت العامة النهائية بانتخابات الكنيست بلغت 71.3%. وهي أعلى نسبة منذ عام 2015".
https://sputnikarabic.ae/20221101/انتخابات-إسرائيلنتنياهو-يستنفر-أنصاره-ويدعوهم-للتخلص-من-لابيد-وغانتس-وعباس-1069706304.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e8c84014ac78d7a506ee617103e98ffd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل
إسرائيل

تكتل نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي

17:59 GMT 03.11.2022
© AP Photo / Emil Salmanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Emil Salman
تابعنا عبرTelegram
فاز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات العامة التي أُجريت الثلاثاء الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وأظهرت نتائج فرز الأصوات النهائية اليوم الخميس، حسبما أقرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فوز تكتل نتنياهو بـ 64 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.
وكانت النتائج موزعة كالتالي: حزب الليكود بزعامة نتنياهو 32 مقعدًا، حزب الصهيونية الدينية 14 مقعدًا، حزب شاس 11 مقعدًا، حزب يهدوت هتوراة (يهودية التوراة) 7 مقاعد.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
انتخابات إسرائيل..نتنياهو يستنفر أنصاره ويدعوهم للتخلص من لابيد وغانتس وعباس
1 نوفمبر, 10:30 GMT
وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.
وأوضحت اللجنة في بيان، يوم أمس الأربعاء أن "نسبة التصويت العامة النهائية بانتخابات الكنيست بلغت 71.3%. وهي أعلى نسبة منذ عام 2015".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала