https://sputnikarabic.ae/20221103/تكتل-نتنياهو-يفوز-بأغلبية-مقاعد-الكنيست-الإسرائيلي-1069802613.html
تكتل نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي
تكتل نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي
فاز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات العامة التي أُجريت الثلاثاء الماضي. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T17:59+0000
2022-11-03T17:59+0000
2022-11-03T17:59+0000
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وأظهرت نتائج فرز الأصوات النهائية اليوم الخميس، حسبما أقرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فوز تكتل نتنياهو بـ 64 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.وأوضحت اللجنة في بيان، يوم أمس الأربعاء أن "نسبة التصويت العامة النهائية بانتخابات الكنيست بلغت 71.3%. وهي أعلى نسبة منذ عام 2015".
https://sputnikarabic.ae/20221101/انتخابات-إسرائيلنتنياهو-يستنفر-أنصاره-ويدعوهم-للتخلص-من-لابيد-وغانتس-وعباس-1069706304.html
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إسرائيل
تكتل نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي
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فاز التكتل الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات العامة التي أُجريت الثلاثاء الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وأظهرت نتائج فرز الأصوات النهائية اليوم الخميس، حسبما أقرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فوز تكتل نتنياهو بـ 64 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.
وكانت النتائج موزعة كالتالي: حزب الليكود بزعامة نتنياهو 32 مقعدًا، حزب الصهيونية الدينية 14 مقعدًا، حزب شاس 11 مقعدًا، حزب يهدوت هتوراة (يهودية التوراة) 7 مقاعد.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية
، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.
وأوضحت اللجنة في بيان، يوم أمس الأربعاء أن "نسبة التصويت العامة النهائية بانتخابات الكنيست بلغت 71.3%. وهي أعلى نسبة منذ عام 2015".