https://sputnikarabic.ae/20221105/أردوغان-يصف-العودة-إلى-صفقة-الحبوب-بـالنجاح-الدبلوماسي-1069851354.html
أردوغان يصف العودة إلى "صفقة الحبوب" بـ"النجاح الدبلوماسي"
أردوغان يصف العودة إلى "صفقة الحبوب" بـ"النجاح الدبلوماسي"
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إعادة العمل بـ "ممر الحبوب" هو نجاح دبلوماسي جاء بسبب سياسة أنقرة المتوازنة. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T09:22+0000
2022-11-05T09:22+0000
2022-11-05T09:22+0000
العالم
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وقال أردوغان إنه بعد محادثاته مع بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة العمل باتفاقية الحبوب.وأشار أردوغان إلى أن هذه العملية تمت "بفضل العلاقات المتوازنة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يصف العودة إلى "صفقة الحبوب" بـ"النجاح الدبلوماسي"
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إعادة العمل بـ "ممر الحبوب" هو نجاح دبلوماسي جاء بسبب سياسة أنقرة المتوازنة.
وقال أردوغان إنه بعد محادثاته مع بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة العمل باتفاقية الحبوب.
وأشار أردوغان إلى أن هذه العملية تمت "بفضل العلاقات المتوازنة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت
استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".