عربي
https://sputnikarabic.ae/20221105/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-تهريب-مخدرات-بقيمة-12-مليون-شيكل-على-الحدود-المصرية-1069857450.html
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T14:16+0000
2022-11-05T14:16+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102258/28/1022582849_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1579a7dd4beaafa43e2c15dc7225ea54.jpg
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع تويتر: "أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل (نحو 337 ألف دولار)".وأضاف: "خلال الليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (تابع للقيادة الجنوبية بالجيش)".وتابع الجيش الإسرائيلي: "أحبطت قوة هرعت إلى المكان عملية التهريب، وضبطت كيسا يحوي نحو 31 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون شيكل".وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102258/28/1022582849_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_21f77f97453cc386a1bb6bef508ec6ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر

الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية

14:16 GMT 05.11.2022
© AFP 2022 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية.
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع تويتر: "أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل (نحو 337 ألف دولار)".
وأضاف: "خلال الليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (تابع للقيادة الجنوبية بالجيش)".
وتابع الجيش الإسرائيلي: "أحبطت قوة هرعت إلى المكان عملية التهريب، وضبطت كيسا يحوي نحو 31 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون شيكل".
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными с Украиной по формуле 110 на 110 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала