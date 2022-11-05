https://sputnikarabic.ae/20221105/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-تهريب-مخدرات-بقيمة-12-مليون-شيكل-على-الحدود-المصرية-1069857450.html
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية. 05.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-05T14:16+0000
2022-11-05T14:16+0000
2022-11-05T14:16+0000
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وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع تويتر: "أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل (نحو 337 ألف دولار)".وأضاف: "خلال الليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (تابع للقيادة الجنوبية بالجيش)".وتابع الجيش الإسرائيلي: "أحبطت قوة هرعت إلى المكان عملية التهريب، وضبطت كيسا يحوي نحو 31 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون شيكل".وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل على الحدود المصرية.
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع تويتر: "أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل (نحو 337 ألف دولار)".
وأضاف: "خلال الليل، رصد جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (تابع للقيادة الجنوبية بالجيش)".
وتابع الجيش الإسرائيلي
: "أحبطت قوة هرعت إلى المكان عملية التهريب، وضبطت كيسا يحوي نحو 31 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون شيكل".
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب مخدرات في المناطق الحدودية.