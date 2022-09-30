https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-عملية-جديدة-لتهريب-مخدرات-على-الحدود-مع-مصر-1068429331.html

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات على الحدود مع مصر

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات على الحدود مع مصر

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب مخدرات جديدة على الحدود المصرية. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T09:48+0000

2022-09-30T09:48+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح اليوم، نقلته إذاعة الجيش، إنه تم إحباط عملية تهريب مواد مخدرة على الحدود مع مصر تقدر بـ100 كغ.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قيمة المخدرات، التي أحبطتها قوات حرس الحدود على الحدود المصرية الإسرائيلية، تقدر بـ 3.5 مليون شيكل.وفي السابع من الشهر الجاري، أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب حوالي 25 كيلوغراما من مخدر "الحشيش"، تقدر قيمتها بنحو 500 ألف شيكل (نحو 148 ألف دولار).يذكر أنه في أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية.وأفاد بنجاح قواته في إحباط تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية، و2150 كيلوغراما من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية خلال العام الحالي.وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية أحبطت 35 عملية تهريب مخدرات بقيمة ما يعادل 125 مليون شيكل، و18 محاولة تهريب أسلحة غير قانونية على الحدود الأردنية وضبطت ما يقارب 300 قطعة سلاح.وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرقة "أدوم" (80)، المتواجدة على الحدود مع مصر والأردن، اعتمدت في الأشهر الأخيرة، مفهوم "الحماية بالألوان" والذي يهدف إلى زيادة حماية المصالح الحيوية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عمليات إحباط محاولات تهريب المخدرات والوسائل القتالية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الفرقة الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-ملحوظ-في-محاولات-تهريب-الأسلحة-والمخدرات-عبر-الحدود-مع-الأردن-ومصر-1066922938.html

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